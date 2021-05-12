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[VF] Critically Thinking • épisode 44 | Les injections contre le Covid-19 sont-elles des armes biologiques ?
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15 views • May 12, 2021
Ce Webminaire a eu lieu le 22 avril 2021
Pendant 80 minutes, les docteurs Sherri Tenpenny, Larry Palevski, Carrie Madej, Christiane Northrup, et Lee Merritt nous font part de leurs réflexions et des théories qu’ils ont élaborées grâce à leur expérience et à leurs compétences quant aux milliers de témoignages qui leurs parviennent depuis plusieurs mois. Il et elles rapportent le nombre inédit d’effets constatés chez des personnes non vaccinées qui ont été en contact avec des personnes vaccinées : saignements, fausses couches, irrégularités menstruelles, des ecchymoses, jusqu’à des thromboses veineuses cérébrales (un phénomène rare en médecine, mais qui depuis que les vaccinations injections ont commencé se comptent aujourd’hui par centaines !)
=======================
À mon avis, si la majorité du monde croit que l’Homme a marché sur la Lune, alors elle devrait pouvoir croire que celui-ci est tout à fait capable de créer une arme biologique ciblée. D’autant qu’à ce sujet, les exemples ne manquent pas. Faites vos recherches.
Ces médecins ne demandent pas d’être crus sur parole, mais ils vous recommandent de faire vos propres recherches. Leur parcours professionnel indique que ce sont des personnes fiables et sérieuses, et qu’elles n’ont rien à gagner, si ce n’est mettre en péril leur réputation. Pensez-y.
Source vidéo originale :
https://rumble.com/vfyvcn-critically-thinking-with-dr.-t-and-dr.-p-episode-44.html
Source vidéo traduction française :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/5-doctors:1
Sites évoqués dans la vidéo :
https://mamm.org/
https://thevaccinereaction.org/
Un site en français qui recense les problèmes liés aux vaccins
https://thecovidblog.com/
=====================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Pendant 80 minutes, les docteurs Sherri Tenpenny, Larry Palevski, Carrie Madej, Christiane Northrup, et Lee Merritt nous font part de leurs réflexions et des théories qu’ils ont élaborées grâce à leur expérience et à leurs compétences quant aux milliers de témoignages qui leurs parviennent depuis plusieurs mois. Il et elles rapportent le nombre inédit d’effets constatés chez des personnes non vaccinées qui ont été en contact avec des personnes vaccinées : saignements, fausses couches, irrégularités menstruelles, des ecchymoses, jusqu’à des thromboses veineuses cérébrales (un phénomène rare en médecine, mais qui depuis que les vaccinations injections ont commencé se comptent aujourd’hui par centaines !)
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À mon avis, si la majorité du monde croit que l’Homme a marché sur la Lune, alors elle devrait pouvoir croire que celui-ci est tout à fait capable de créer une arme biologique ciblée. D’autant qu’à ce sujet, les exemples ne manquent pas. Faites vos recherches.
Ces médecins ne demandent pas d’être crus sur parole, mais ils vous recommandent de faire vos propres recherches. Leur parcours professionnel indique que ce sont des personnes fiables et sérieuses, et qu’elles n’ont rien à gagner, si ce n’est mettre en péril leur réputation. Pensez-y.
Source vidéo originale :
https://rumble.com/vfyvcn-critically-thinking-with-dr.-t-and-dr.-p-episode-44.html
Source vidéo traduction française :
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