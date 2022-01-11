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42.アーカイブ ODYSEEで4回目ライブ2022年１月10日6時(6pm)から😘 🎉🧨💣新事実削除内容が日本語で！打った人も絶体チェックを！ODYSEElive10thJan2022
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36 views • January 11, 2022
無意識に知らぬ間に変わりゆく世界中の人々が、、、
諸々が少しづつ進んでいて、、、その諸々が良い事ならいいが、あちら側の悪PLANに慣らされて、変な習慣にならぬよう、彼らの悪PLANにのせられ慣れさせられたら貴方は違う貴方へと気が付かぬうちに変化されてしまうので気を付けましょう！その巧妙なずるい仕掛け、planやトリックについても最後の方まで動画観ながら説明を 誰が死ぬか副反応が酷くなるかがわかる 隠し撮りが世界中で 革命成功 ポリスを追いやった成功例
4つの告知を！
１つ目告知、１月１６日午後３時から４時ごろの間に開始 odyseeにてある大御所とのライブ配信 詳細はodyseeにて！
２つ目：１月１３日午前１１：３０から東京地裁513号室で行われる裁判に是非ともご参加を！
３つ目：dr細川博司が１月２３日の久留米市長選に挑戦！久留米の方々、誰が市民よりか、今のでたらめ日本国株式会社のトップらを変えるにはこういうお金にも余裕ある黒マネーもらう必要のない大暴れ侍ドクターを こういう暴れん坊の侍が一人受かれば小波となり、大波につながるので賢明なご判断を
４つ目：1月8日のライブで話した緊急事態宣言と緊急事態条項の違いを理解し、緊急事態条項発動されてしまったら！【命も簡単に無くなるという事で逃げ場が無くなる】拷問レイプされるしで死んだほうがましになる 【これだけは死に物狂いで阻止しないと！】
ライブ後に動画関連リンクをここに張るので：
https://odysee.com/@GLOBEBUSTERS:c/nasa-not-a-space-agency!:b
１、
https://homodeusu.com/economist2022/
２、①
https://odysee.com/@JAFA:2/JAFA-1.07.2022-Tainted-Vaccine-Batches:1
②
https://odysee.com/@klaTV-Japan:0/klaTVJapan-12.22.2021-Kennedy-Fateful-Speech:9
３、①
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/%E8%B0%B7%E6%9C%AC%E8%AA%A0%E4%B8%80%E8%AD%B0%E5%93%A1%E8%A1%97%E9%A0%AD%E6%BC%94%E8%AA%AC:4
②
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AA%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%80%E8%B1%AA%E3%81%AE%E7%94%B7%E6%80%A7%E5%8F%B8%E4%BC%9A%E8%80%85%E3%81%AB%E8%AB%96%E7%A0%B4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%80:5
③
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/Candace-Owens-interviewed-with-President-Trump:e
４、
https://odysee.com/@Truthspreader:3/Q023O8kTzSjb:4
https://ameblo.jp/diet-joy/entry-12719223254.html
https://note.com/jidequin/n/n2dc73b316947
5、
https://odysee.com/@Truthspreader:3/2022-01-01_13-55-42:3
6、
https://odysee.com/@TimTruth:b/tyranny-news-1-1-22:6
7、
https://odysee.com/@decentraleyes:2/Harm,%C2%A0-a-Powerful-Banned%C2%A0-Documentary-on-Fraudulent-PCR-Test:f
武装警察部隊の突入は2分50秒あたりです：
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=298319
8、【Fuerstbitmarck】さんから紹介頂きチャンネル登録した【TIMTRUTH】さんの動画
(32分から市民の抵抗反撃復讐)
https://odysee.com/@thecrowhouse:2/6G-The-New-DEvolution:d
https://odysee.com/@TimTruth:b/Revolution-In-Kazhakstan:5
9、HTTPS://ODYSEE.COM/@NTDTVJP:A/NTD%E9%80%B1%E5%88%8A%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B92022.01.08:C
食料／糧危機に備えましょう
HTTPS://ODYSEE.COM/@%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%EF%BC%89:F
10、HTTPS://ODYSEE.COM/@TRUTHSPREADER:3/YT1S.COM---CANT-HAVE-TYRANNY-WITHOUT-CRUELTY--WE-HAVE-A-LOT-OF-PEOPLE-SHOWING-THEIR-TRUE-COLORS:2
11、①
https://www.bitchute.com/video/Cb0Bz5r9F7Dw/?list=notifications&;randomize=false
②
https://www.bitchute.com/video/64yMIHQ2XVJZ/?list=notifications&;randomize=false
《豚ゴリラ さん》のニコ動からの転載で※こちらの動画は自由に拡散用に使って頂いてOKです。許可を得る必要はありません。（誹謗中傷目的の場合は除く）『元動画』
https://www.nicovideo.jp/watch/sm39808573
12、①
https://www.bitchute.com/video/hIbvN8jWvOny/
②
https://www.bitchute.com/video/KHRqBQklj6tc/?list=notifications&;randomize=false
③
https://www.bitchute.com/video/0pubPWApFB8X/?list=notifications&;randomize=false
④５分１８秒ごろから
https://www.bitchute.com/video/CgHgy6BNowHK/?list=notifications&;randomize=false
⑤
https://www.bitchute.com/video/D7XcKASSwcvl/?list=notifications&;randomize=false
https://www.bitchute.com/video/DU7mHrDvpbrW/?list=notifications&;randomize=false
⑥
https://www.bitchute.com/video/eX3azUqvfuL1/?list=notifications&;randomize=false
⑦
https://www.bitchute.com/video/qRdzofnNIk8n/?list=notifications&;randomize=false
13、
https://odysee.com/@freedomparade:d/Magdeburg22odysee:6
諸々が少しづつ進んでいて、、、その諸々が良い事ならいいが、あちら側の悪PLANに慣らされて、変な習慣にならぬよう、彼らの悪PLANにのせられ慣れさせられたら貴方は違う貴方へと気が付かぬうちに変化されてしまうので気を付けましょう！その巧妙なずるい仕掛け、planやトリックについても最後の方まで動画観ながら説明を 誰が死ぬか副反応が酷くなるかがわかる 隠し撮りが世界中で 革命成功 ポリスを追いやった成功例
4つの告知を！
１つ目告知、１月１６日午後３時から４時ごろの間に開始 odyseeにてある大御所とのライブ配信 詳細はodyseeにて！
２つ目：１月１３日午前１１：３０から東京地裁513号室で行われる裁判に是非ともご参加を！
３つ目：dr細川博司が１月２３日の久留米市長選に挑戦！久留米の方々、誰が市民よりか、今のでたらめ日本国株式会社のトップらを変えるにはこういうお金にも余裕ある黒マネーもらう必要のない大暴れ侍ドクターを こういう暴れん坊の侍が一人受かれば小波となり、大波につながるので賢明なご判断を
４つ目：1月8日のライブで話した緊急事態宣言と緊急事態条項の違いを理解し、緊急事態条項発動されてしまったら！【命も簡単に無くなるという事で逃げ場が無くなる】拷問レイプされるしで死んだほうがましになる 【これだけは死に物狂いで阻止しないと！】
ライブ後に動画関連リンクをここに張るので：
https://odysee.com/@GLOBEBUSTERS:c/nasa-not-a-space-agency!:b
１、
https://homodeusu.com/economist2022/
２、①
https://odysee.com/@JAFA:2/JAFA-1.07.2022-Tainted-Vaccine-Batches:1
②
https://odysee.com/@klaTV-Japan:0/klaTVJapan-12.22.2021-Kennedy-Fateful-Speech:9
３、①
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/%E8%B0%B7%E6%9C%AC%E8%AA%A0%E4%B8%80%E8%AD%B0%E5%93%A1%E8%A1%97%E9%A0%AD%E6%BC%94%E8%AA%AC:4
②
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AA%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%80%E8%B1%AA%E3%81%AE%E7%94%B7%E6%80%A7%E5%8F%B8%E4%BC%9A%E8%80%85%E3%81%AB%E8%AB%96%E7%A0%B4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%80:5
③
https://odysee.com/@PYONTAKA:3/Candace-Owens-interviewed-with-President-Trump:e
４、
https://odysee.com/@Truthspreader:3/Q023O8kTzSjb:4
https://ameblo.jp/diet-joy/entry-12719223254.html
https://note.com/jidequin/n/n2dc73b316947
5、
https://odysee.com/@Truthspreader:3/2022-01-01_13-55-42:3
6、
https://odysee.com/@TimTruth:b/tyranny-news-1-1-22:6
7、
https://odysee.com/@decentraleyes:2/Harm,%C2%A0-a-Powerful-Banned%C2%A0-Documentary-on-Fraudulent-PCR-Test:f
武装警察部隊の突入は2分50秒あたりです：
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=298319
8、【Fuerstbitmarck】さんから紹介頂きチャンネル登録した【TIMTRUTH】さんの動画
(32分から市民の抵抗反撃復讐)
https://odysee.com/@thecrowhouse:2/6G-The-New-DEvolution:d
https://odysee.com/@TimTruth:b/Revolution-In-Kazhakstan:5
9、HTTPS://ODYSEE.COM/@NTDTVJP:A/NTD%E9%80%B1%E5%88%8A%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B92022.01.08:C
食料／糧危機に備えましょう
HTTPS://ODYSEE.COM/@%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%EF%BC%89:F
10、HTTPS://ODYSEE.COM/@TRUTHSPREADER:3/YT1S.COM---CANT-HAVE-TYRANNY-WITHOUT-CRUELTY--WE-HAVE-A-LOT-OF-PEOPLE-SHOWING-THEIR-TRUE-COLORS:2
11、①
https://www.bitchute.com/video/Cb0Bz5r9F7Dw/?list=notifications&;randomize=false
②
https://www.bitchute.com/video/64yMIHQ2XVJZ/?list=notifications&;randomize=false
《豚ゴリラ さん》のニコ動からの転載で※こちらの動画は自由に拡散用に使って頂いてOKです。許可を得る必要はありません。（誹謗中傷目的の場合は除く）『元動画』
https://www.nicovideo.jp/watch/sm39808573
12、①
https://www.bitchute.com/video/hIbvN8jWvOny/
②
https://www.bitchute.com/video/KHRqBQklj6tc/?list=notifications&;randomize=false
③
https://www.bitchute.com/video/0pubPWApFB8X/?list=notifications&;randomize=false
④５分１８秒ごろから
https://www.bitchute.com/video/CgHgy6BNowHK/?list=notifications&;randomize=false
⑤
https://www.bitchute.com/video/D7XcKASSwcvl/?list=notifications&;randomize=false
https://www.bitchute.com/video/DU7mHrDvpbrW/?list=notifications&;randomize=false
⑥
https://www.bitchute.com/video/eX3azUqvfuL1/?list=notifications&;randomize=false
⑦
https://www.bitchute.com/video/qRdzofnNIk8n/?list=notifications&;randomize=false
13、
https://odysee.com/@freedomparade:d/Magdeburg22odysee:6
Keywords
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