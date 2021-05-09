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Hænger tingene sammen? - Fattigdommens spøgelse går gennem Danmark [2017]
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0 view • May 09, 2021
Tør du se denne video til ende?
Denne video blev lavet for nogle år siden, der viser, hvordan politikere handler over for syge, nedslidte og sårbare borgere, ingen retssikkerhed, korruption og hykleri, lovene overholdes ikke, og alle politikere ved det ...
Selv retssystemet her i Danmark er plumråddent og korrupt og holder ikke lovene.
Jeg taler af erfaring, har lige fået Dom nr. 4 og er nu stemplet som en kriminel og forbryder igen, hvor dommeren igen ignorerer virkeligheden, selvom vi kunne bevise det. Ren fascisme.
Tør du se denne video til ende?
6 views • Feb 21, 2021
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/8FU10RjanzM
Denne video blev lavet for nogle år siden, der viser, hvordan politikere handler over for syge, nedslidte og sårbare borgere, ingen retssikkerhed, korruption og hykleri, lovene overholdes ikke, og alle politikere ved det ...
Selv retssystemet her i Danmark er plumråddent og korrupt og holder ikke lovene.
Jeg taler af erfaring, har lige fået Dom nr. 4 og er nu stemplet som en kriminel og forbryder igen, hvor dommeren igen ignorerer virkeligheden, selvom vi kunne bevise det. Ren fascisme.
Tør du se denne video til ende?
6 views • Feb 21, 2021
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/8FU10RjanzM
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