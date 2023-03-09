Seymour Hersh reagiert auf die New York Times

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Der US-Journalist Seymour Hersh sagt: "So dumm können die doch nicht sein", und reagiert damit auf den Artikel der NYT, in dem behauptet wird, eine "pro-ukrainische Gruppe" habe die Nord-Stream-Anschläge verübt.
Hersh sagt, er werde nächste Woche mehr über seine Untersuchung zu diesem Thema schreiben.