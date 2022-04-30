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ISIS-RÁ-EL: A ORIGEM OCULTA
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43 views • April 30, 2022
É fácil perceber que os adoradores do deus lunar compunham o culto lunar.
A adoração dos deuses solares fazis parte dos cultos solares.
O culto saturnino, formado por fenícios e cananitas, adorava El, ou Ely.
O êxodo bíblico dos hebreus do Egito mostra que ao chegarem a Canaã fundiram o culto lunar de Ísis, o culto solar de Rá e o culto saturnino de El, formando Isis-Ra-El, "Israel".
A adoração dos deuses solares fazis parte dos cultos solares.
O culto saturnino, formado por fenícios e cananitas, adorava El, ou Ely.
O êxodo bíblico dos hebreus do Egito mostra que ao chegarem a Canaã fundiram o culto lunar de Ísis, o culto solar de Rá e o culto saturnino de El, formando Isis-Ra-El, "Israel".
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