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"L'espérance de vie résiduelle des vieux", il vit dans quel monde, ce rien-du-tout ?
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59 views • September 27, 2020
Sa déclaration vaut son pesant de connerie et d’inhumanité. Tester un vaccin sur des personnes dont l’espérance de vie est « résiduelle » ne servirait strictement à rien en termes d’évaluation de bienfaits, mais en revanche, cela pourrait les envoyer plus vite à la tombe.
Il me fait penser à Attali, qui préconisait d'envoyer les vieux ad patres dès l'âge de soixante ans... Tous ces mecs sont bons pour la camisole.
Mon Blogue :
margueriterothe
Et pour les vidéos censurées sur YT :
Ma chaîne Lbry.tv https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Il me fait penser à Attali, qui préconisait d'envoyer les vieux ad patres dès l'âge de soixante ans... Tous ces mecs sont bons pour la camisole.
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