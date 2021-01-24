Så startade Socialdemokraterna & Expressen globala censuren

I hela världen lyfts nu ämnet om sk cancelkultur hos nätjättarna.

Även i Sverige har debatten blossat upp efter att Folkkära Swebb-TV stängdes av från Youtube, dagen innan julafton 2020.

Alternativmedia och Sverigedemokraterna protesterade gemensamt för första gången, tre år efter att hela etablissemangsmediasverige, tillsammans med regeringen, skapade svensk nätcensur. Här är den inte alltför smickrande historien om hur Sverige gick före och visade världen vägen i att tysta det fria ordet.