Jean Baptiste est le Christ, Jésus était un faux prophète. Les secrets des Mandéens et des Templiers

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13 views • December 26, 2021





+ Jean le Baptiste est le véritable Christos (il avait un lien authentique avec le Dieu Très Haut).

+ Jésus était son disciple. Mais il est devenu un traître et a changé et perverti les enseignements sacrés. Les mandéens le qualifient de menteur, de faux prophète, de magicien.

+ Jésus était une incarnation planétaire (Vénus étoile du matin), envoyée par les Archontes pour tromper l'humanité.

+ Salomé était une adepte de Jésus et a fait tuer Jean à la connaissance de Jésus.



D'un point de vue gnostique



+ Jean était un ange incarné.

+ Les démons de Jésus ont essayé de traumatiser Jean en l'emprisonnant et en le décapitant afin de transférer le karma de Jésus (= le magicien) à Jean (= le vrai Christos).



Selon le "Levitikon" de Bernard-Raymond Fabré-Palaprat



+ Jésus était un initié aux mystères d'Osiris.

+ Marie-Madeleine était une prêtresse d'Isis.

+ Ils pratiquaient la magie sexuelle.



Il existe 2 fractions de Templiers : les Templiers d'Isis et les Templiers du Christ :



+ Isis-Templaires : adorent Sophia/Anti-Logos/Soleil Noir.

+ Les Templiers du Jean : obéissent à Jean le Baptiste/Christ-Logos/Soleil Absolu.



Le culte de Marie-Madeleine (Sophia, le "féminin sacré") est le culte d'Isis. La Vierge Marie est Isis déguisée. Le culte de Jésus (l'incarnation vénusienne) est indirectement le culte du Soleil Noir (Vénus - gouvernée par Lucifer, le porteur de lumière - est la porte d'entrée du Soleil Noir dans notre système solaire), les Jésuites ont le Soleil Noir et Saturne (=planète du démiurge) dans leurs symboles. Les Templiers d'Isis sont ceux qui sont au pouvoir et qui servent toujours la cabale. Ils pratiquent une spiritualité descendante. Les Templiers Jean ont, par leur connaissance et par l'intermédiaire de Jean, une connexion directe avec le Dieu Très Haut. Dans ce monde, ils ne sont qu'un petit groupe, sans aucune influence.



Literature:

E. S. Drower: Adam secret - La religion gnostique des Mandéens du Moyen-Orient

Alfred Loisy: Le Mandéisme Et Les Origines Chrétiennes

Ursula Schattner-Rieser: Les Mandéens Ou Disciples De Saint Jean le Baptiste

Joseph Thomas: Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie

Robin Verner: La religion mandéenne, l'un des plus vieux monothéismes du monde et le plus méconnu

Nicolas Siouffi: Études Sur La Religiondes Soubbas Ou Sabéens. Leurs Dogmes Leurs Moeurs





Watch: "Jesus was a Usurper"



Watch: - „The Templar Revelation“

https://odysee.com/@SergeantSchultz:2/Lynn-Picknett---Mary-Magdalene:9



!!!MUST WATCH - Psychic project on "Freedom from Soul-Loosh Harvesting"!!! Pour ajouter quelques pièces de puzzle ésotérique :+ Jean le Baptiste est le véritable Christos (il avait un lien authentique avec le Dieu Très Haut).+ Jésus était son disciple. Mais il est devenu un traître et a changé et perverti les enseignements sacrés. Les mandéens le qualifient de menteur, de faux prophète, de magicien.+ Jésus était une incarnation planétaire (Vénus étoile du matin), envoyée par les Archontes pour tromper l'humanité.+ Salomé était une adepte de Jésus et a fait tuer Jean à la connaissance de Jésus.D'un point de vue gnostique+ Jean était un ange incarné.+ Les démons de Jésus ont essayé de traumatiser Jean en l'emprisonnant et en le décapitant afin de transférer le karma de Jésus (= le magicien) à Jean (= le vrai Christos).Selon le "Levitikon" de Bernard-Raymond Fabré-Palaprat+ Jésus était un initié aux mystères d'Osiris.+ Marie-Madeleine était une prêtresse d'Isis.+ Ils pratiquaient la magie sexuelle.Il existe 2 fractions de Templiers : les Templiers d'Isis et les Templiers du Christ :+ Isis-Templaires : adorent Sophia/Anti-Logos/Soleil Noir.+ Les Templiers du Jean : obéissent à Jean le Baptiste/Christ-Logos/Soleil Absolu.Le culte de Marie-Madeleine (Sophia, le "féminin sacré") est le culte d'Isis. La Vierge Marie est Isis déguisée. Le culte de Jésus (l'incarnation vénusienne) est indirectement le culte du Soleil Noir (Vénus - gouvernée par Lucifer, le porteur de lumière - est la porte d'entrée du Soleil Noir dans notre système solaire), les Jésuites ont le Soleil Noir et Saturne (=planète du démiurge) dans leurs symboles. Les Templiers d'Isis sont ceux qui sont au pouvoir et qui servent toujours la cabale. Ils pratiquent une spiritualité descendante. Les Templiers Jean ont, par leur connaissance et par l'intermédiaire de Jean, une connexion directe avec le Dieu Très Haut. Dans ce monde, ils ne sont qu'un petit groupe, sans aucune influence.Literature:E. S. Drower: Adam secret - La religion gnostique des Mandéens du Moyen-Orient https://amzn.to/3qofkZp Alfred Loisy: Le Mandéisme Et Les Origines Chrétiennes https://bit.ly/3Ev0SEa Ursula Schattner-Rieser: Les Mandéens Ou Disciples De Saint Jean le Baptiste https://bit.ly/3qsNXNU Joseph Thomas: Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie https://bit.ly/32xqSBp Robin Verner: La religion mandéenne, l'un des plus vieux monothéismes du monde et le plus méconnu https://bit.ly/3yX9wKg Nicolas Siouffi: Études Sur La Religiondes Soubbas Ou Sabéens. Leurs Dogmes Leurs Moeurs https://bit.ly/3qBuIBO Watch: "Jesus was a Usurper" https://odysee.com/@SergeantSchultz:2/Lynn-Picknett---Jesus-was-a-Usurper ,-John-the-Baptist-was-the-True-Christ.-The-Johannite-Tradition.:9Watch: - „The Templar Revelation“!!!MUST WATCH - Psychic project on "Freedom from Soul-Loosh Harvesting"!!! https://odysee.com/@SergeantSchultz:2/Samsara-and-Rebirth:b Keywords iranbiblejesusisraelreincarnationirakgnosemandeismejean le baptiste

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