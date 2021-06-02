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FBI COVERED UP FOR CRIMES OF ANTHONY FAUCI ( 2009-2010 ) WHEN JUDY MIKOVITS TRIED TO WARN THE WORLD; MILITARY CONTAMINATED BY PENTAGON VACCINES; TRUNEWS INTERVIEW OF JUDY MIKOVITS
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317 views • June 02, 2021
THE FBI ARRESTED AND SILENCED Dr. Judy Mikovits, the same doctor that blew the whistle on Anthony Fauci. Paying a price by being shunned by the medical community, Dr. Mikovits is unstoppable in her scientific attacks on the diabolical origins of the COVID virus.
THE FBI ARE COMPLICIT IN THE ATTACK ON THE 7th U N MILITARY GAMES THAT WAS ATTENDED OCTOBER 18, 2019 BY 120 COUNTRIES AND 350 SOLDIERS FROM EACH COUNTY THIS WAS THE WUHAN, CHINA BIOWEAPON ATTACK BY THE PENTAGON, FAUCI, NIH, FBI AND CIA WHO MANNED THE FAUCI CERTIFIED BIOWEAPON s LAB.
THE FBI ARRESTED JUDY MIKOVITS IN 2009 AND 2010 AND SILENCED HER WARNING OF THE BIOWEAPON TERRORIST ANTHONY FAUCI.
THE SENATE AND CONGRESS ARE COMPLICIT AND WE MOST VOTE OUT THESE BIOWEAPON TERRORIST CO-CONSPIRATORS WHO ALLOW IMMUNITY TO VACCINE PRODUCTION COMPANIES WHO HARM OUR CHILDREN AND ALLOW A CORRUPT CRIMINAL VACCINE COURT TO EXIST.
THE FBI ARE COMPLICIT IN THE ATTACK ON THE 7th U N MILITARY GAMES THAT WAS ATTENDED OCTOBER 18, 2019 BY 120 COUNTRIES AND 350 SOLDIERS FROM EACH COUNTY THIS WAS THE WUHAN, CHINA BIOWEAPON ATTACK BY THE PENTAGON, FAUCI, NIH, FBI AND CIA WHO MANNED THE FAUCI CERTIFIED BIOWEAPON s LAB.
THE FBI ARRESTED JUDY MIKOVITS IN 2009 AND 2010 AND SILENCED HER WARNING OF THE BIOWEAPON TERRORIST ANTHONY FAUCI.
THE SENATE AND CONGRESS ARE COMPLICIT AND WE MOST VOTE OUT THESE BIOWEAPON TERRORIST CO-CONSPIRATORS WHO ALLOW IMMUNITY TO VACCINE PRODUCTION COMPANIES WHO HARM OUR CHILDREN AND ALLOW A CORRUPT CRIMINAL VACCINE COURT TO EXIST.
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