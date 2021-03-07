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Η άλλη πλευρά του AIDS
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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182 views • March 07, 2021

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ:
1984: Το πρώτο βήμα.
2004: Η παρούσα ταινία.
2020: Το "έργο" του '84, σε πλήρως οργανωμένη και διεθνώς γενικευμένη επανάληψη.

Η άλλη πλευρά του AIDS είναι ταινία - ντοκιμαντέρ του 2004. Το δε υπόβαθρο, μεγάλο... Εν καιρώ θα προστεθούν πληροφορίες σε αυτή την περιγραφή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ:
1. www.brighteon.com/4792594d-eb04-4e9b-a288-8e03988a7542
2. www.brighteon.com/ef849afe-72dd-4cfd-a371-4718cdbe281a 
3. www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1 
4. www.brighteon.com/f193754b-5b20-40b1-a971-b8889a8e226d 

ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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