ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ:

1984: Το πρώτο βήμα.

2004: Η παρούσα ταινία.

2020: Το "έργο" του '84, σε πλήρως οργανωμένη και διεθνώς γενικευμένη επανάληψη.



Η άλλη πλευρά του AIDS είναι ταινία - ντοκιμαντέρ του 2004. Το δε υπόβαθρο, μεγάλο... Εν καιρώ θα προστεθούν πληροφορίες σε αυτή την περιγραφή.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ:

1. www.brighteon.com/4792594d-eb04-4e9b-a288-8e03988a7542

2. www.brighteon.com/ef849afe-72dd-4cfd-a371-4718cdbe281a

3. www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1

4. www.brighteon.com/f193754b-5b20-40b1-a971-b8889a8e226d



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