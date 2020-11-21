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Если диагноз рак. Интервью с Борисом Гринблатом
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35 views • November 21, 2020
Интервью с Борисом Гринблатом, записанное Еленой Телицыной. Источник видео: https://youtu.be/b5Kix3vtbqU
Содержание:
01:09 биография
02:00 бесплатные ресурсы
03:40 рак – что это?
08:50 причины рака
09:50 питание
12:30 продукты животного происхождения (ПЖП) и веганство
14:00 китайское исследование
17:00 восстановление ослабленного пещеварения с помощью ПЖП
19:40 рацион Бориса
20:40 как ведется прием
22:50 химиотерапия – когда делать, когда избегать?
25:00 детоксикация после химиотерапии
26:40 причины детской онкологии
32:00 подбор протокола лечения
36:30 факторы возникновения рака
37:27 новая германская медицина на 90% подтверждается практикой Бориса
38:00 описание характера людей с опухолью мозга
40:00 микробиом на мясном питании
45:00 главные принципы натурального лечения
46:50 рекомендуемые протоколы (Будвиг, самый дешевый и так далее)
Читайте историю семьи Телицыных, которым удалось повернуть вспять рак головного мозга: https://medalternativa.info/entry/rak-mozhno-pobedit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Чатайте бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Содержание:
01:09 биография
02:00 бесплатные ресурсы
03:40 рак – что это?
08:50 причины рака
09:50 питание
12:30 продукты животного происхождения (ПЖП) и веганство
14:00 китайское исследование
17:00 восстановление ослабленного пещеварения с помощью ПЖП
19:40 рацион Бориса
20:40 как ведется прием
22:50 химиотерапия – когда делать, когда избегать?
25:00 детоксикация после химиотерапии
26:40 причины детской онкологии
32:00 подбор протокола лечения
36:30 факторы возникновения рака
37:27 новая германская медицина на 90% подтверждается практикой Бориса
38:00 описание характера людей с опухолью мозга
40:00 микробиом на мясном питании
45:00 главные принципы натурального лечения
46:50 рекомендуемые протоколы (Будвиг, самый дешевый и так далее)
Читайте историю семьи Телицыных, которым удалось повернуть вспять рак головного мозга: https://medalternativa.info/entry/rak-mozhno-pobedit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Чатайте бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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