BlueB̭̙̗̯̗̟̩͉̼͎͇̪̮̠̪ͦ͗̓̾̐̉̍̒̅͂ͬ͑̎̐̊eam, DeepF̭̞͉̰̦̞̟̺͉̻͔͕̞͚̍ͪ̎ͩ̂ͧͮͩ̈́ͧ̒̑ͥ̚ake, GreatIͯͫ̇ͪ̓͆͐̅ͬllusion

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BlueB̭̙̗̯̗̟̩͉̼͎͇̪̮̠̪ͦ͗̓̾̐̉̍̒̅͂ͬ͑̎̐̊eam, DeepF̭̞͉̰̦̞̟̺͉̻͔͕̞͚̍ͪ̎ͩ̂ͧͮͩ̈́ͧ̒̑ͥ̚ake, GreatIͯͫ̇ͪ̓͆͐̅ͬllusion
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231 views • January 28, 2021
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Nachdem der Papst nach seiner Ansprache ins Nichts verschwunden und Obama sich zu Joe's Inauguration ebenfalls kurzzeitig durchsichtig wurde, sind viele Fragen entbrannt, die beim Blick in diesen kurzen Film beantwortet sein dürften.
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So, wie die USA - zumindest noch bis die Tage - eine alte Mafia-Corporation war, so werden uns von und mit Joe fast perfekte Präsidenten-Alltage aus dem WH vermittelt. Sein Büro sieht zwar innen nach "Oval Office" aus, aber warum fahren im Hintergrund Autos und LKW? Dort ist doch der Rosengarten ...
Die Wahrheit sieht offensichtlich so aus:
• Das "White House" ist unbewohnt und leer,
• daneben steht aber das "Castle Rock Studio" inkl. Nachbau des "Oval Office",
• Joe's Bewacher sind Actors, also Schauspieler, und
• ihre Uniformen sind natürlich ohne jegliche Abzeichen.
• Das Schlimmste soll für Joe allerdings gewesen sein, dass er zum "Amtsantritt" keine Regierungsmaschine erhalten hat, sondern mit einem Privatflugzeug anreisen musste.
Für uns scheint es Absicht zu sein, dass hier und dort so viele Puzzleteilchen, die wie die von Q nach und nach für uns Anons veröffentlichten ein immer vollständigeres Bild der Wahrheit zusammenbilden, um immer mehr Menschen aufzuwecken, ihren Geist zu öffnen, und nach und nach erkennen zu lassen, dass die Matrix, die sich die Lügenmedien seit geraumer Zeit so teuer bezahlen lassen, in Wirklichkeit extrem faul ist. Und so fängt die Wahrheitssuche an. Also:
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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• Das "White House" ist unbewohnt und leer,
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• Das Schlimmste soll für Joe allerdings gewesen sein, dass er zum "Amtsantritt" keine Regierungsmaschine erhalten hat, sondern mit einem Privatflugzeug anreisen musste.
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