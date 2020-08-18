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LIVE 13.08.20 - Chloé, JJ Crèvecoeur, Léo (déQodeurs) sur Quartier Libre : Bill Gates et la Suisse.
luciole
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13 views • August 18, 2020
17 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=9Teuow4MelU
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ

Toutes mes sources : gerardscheller.ch/Live_JJ_Crevecoeur_QUARTIER_LIBRE_

Situation en Suisse au 13.08.20 :
1713 morts / 289 dans le canton de Genève / 0 à Obwald et 0 en Appenzell Rhodes intérieur : https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html
1er semestre 2020 : 32 244 morts = - de morts en 2020 que les 8 années précédentes.
http://ace024.com/2020/07/01/statistiques-suisse-covid-19/

Moderna livrera 4,5 millions de doses d’un vaccin contre le Covid-19 à la Confédération helvétique. 2,25 millions de personnes pourront être traitées.
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-commande-4-5-millions-de-vaccins-a-moderna-347815617188

Principaux candidats au vaccins (financés par la FBMGates) :
- Moderna (à ARN messager, briguée par les USA pour 500 millions à 1 milliard de doses par an) fait fabriquer ses vaccins par Lonza (2 sites en Suisse, siège social à Bâle, ses actionnaires : BlackRock, Fidelity, Vangard, JP Morgan, ... n'a toujours pas assaini les terres suisses qu'elle a polluées au mercure en 1930 - 1970.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lonza
https://www.cnbc.com/2020/07/27/dr-anthony-fauci-isnt-particularly-concerned-about-safety-of-moderna-coronavirus-vaccine.html
- AstraZeneca (à ADN) : 2 milliards de doses (financement de BMG : 750 millions) pour France, Allemagne, Italie et Pays-Bas.
https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6
- Inovio : vaccin (à ADN) à activer avec une impulsion électrique.
https://www.youtube.com/watch?v=yqygVxfdJvk
L'article du soir cité par I. Duchateau : Le vaccin est injecté sous la peau par une aiguille, puis est activé par un appareil ressemblant à une brosse à dents, qui délivre une impulsion électrique permettant à l’ADN de pénétrer les cellules du corps.
https://www.lesoir.be/310442/article/2020-06-30/resultats-preliminaires-positifs-pour-un-vaccin-experimental-contre-le

Lois et ordonnances en Suisse + référendum :
- Loi sur les épidémies (art. 6 : situation particulière et vaccination obligatoire) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
- Projet de loi COVID19 initial (art. 2) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
Remise à jour le 12.08 :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80055.html
- Rapport explicatif de la loi covid19 (voir art. 2 : vaccination obligatoire) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
- Ordonnance masques dans les transp. publics : http://gerardscheller.ch/COVID_Ordonnance_masques_dans_transports_publics-6_juillet.pdf
- Référendum STOP à l'application de traçage SwissCovid : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf

Engagements du Conseil fédéral suisse envers la famille Gates :
- Le Conseil fédéral suisse annonce son investissement de 300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
- Simonetta Sommaruga annonce le 4.06 (Sommet pour la vaccination) la contribution de la Suisse de 30 millions dans GAVI, 75 millions pour la lutte contre le covid19 et son soutien indéfectible à l'OMS et au CEPI.
https://www.youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc
- Interview de Alain Berset (Conseiller fédéral en charge de la santé) - 14.07
"On a le temps pendant l'été pour garantir un traçage qui ne s'arrête jamais... [jusqu'au moment où on aura un vaccin ou un traitement efficace"]
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/alain-berset-parmi-les-invites-dhonneur-de-la-france-pour-le-defile-du-14-juillet-son-interview?id=11454353
- Accord Cons. Fédéral + GAVI en 2009 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html
- Accord DFI + DFAE + Fond. BMG en 2014 :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html
- Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC en 2015 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-gates-foundation.html

Le Préfet de Haute-Savoie veut que Genève harmonise ses mesures (masques dans les commerces et fermeture des discothèques) avec la France : https://librinfo74.fr/covid-19-geneve-mis-au-pas-par-la-france/
...
Actions en cours en Suisse :
- 29 août Manif à ZURICH : gerardscheller.ch/COVID_Manif_ZURICH_29-08-20.pdf
- 12 sept. Manif à GENÈVE : gerardscheller.ch/COVID_MANIF_GENEVE_12-09-20.pdf
- Attestation masques : http://gerardscheller.ch/COVID_Attestation_masques.pdf
- Lettre à envoyer au Conseillers fédéraux : http://gerardscheller.ch/COVID_Lettre_CF_07-07-20.docx
Keywords
bigpharmamanipulationgatesnommasquesvacins
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