Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας: Η Pfizer δεν πηγαίνει σε χώρες που δεν της προσφέρουν απαλλαγή από τις νομικές ευθύνες

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, David Robert Malpass, δηλώνει ότι για να πάει η Pfizer σε μια χώρα και να δώσει τα "ασφαλή" σκευάσματά της, θέλει οπωσδήποτε εξασφαλισμένη την απαλλαγή από νομικές ευθύνες και υποχρεώσεις για αποζημιώσεις! Αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, είναι ένα πρόβλημα, για το οποίο "συνεργάζονται" με τις χώρες για να λυθεί. Οι χώρες θα πρέπει να "επιλέξουν τα συστήματα" για να μπορέσουν να παραλάβουν τις "σωτήριες" δόσεις.

Αν όμως τα σκευάσματα είναι τόσο ασφαλή όσο μας τα διαφημίζουν, αλήθεια, τι είναι αυτό που φοβάται τόσο πολύ η Pfizer;

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο στη δήλωση του Malpass είναι ότι "κάποιοι κατασκευαστές εμβολίων ίσως μπορέσουν να πάνε στις χώρες, επειδή λειτουργούν μέσω θυγατρικών". Πρόκειται για το γνωστό κόλπο των μεγάλων εταιρειών, που φτιάχνουν μια εταιρεία - βιτρίνα, έναν "αυτοφοράκια" για να αναλαμβάνει τις ευθύνες και η κεντρική εταιρεία να τη βγάζει λάδι! Αυτήν την τακτική των απατεώνων του κοινού ποινικού δικαίου, μας την παρουσιάζει σαν μια "καλή λύση"...