Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"MAC-адреса трансгенных людей реальность! Настройка, как увидеть". Источник: 2034 The last for Us. Из описания: «...Наглядно показываю как обнаружить уколотых людей. И на самый распространённый вопрос "а как ж питается сей чип?" я отвечу-а как питается rfid-метка в одежде или ваша банковская карточка? Вы их подзаряжаете? Этот чип нужен для Слежки, для считывания данных, а не для того что б в ваших глазах как через проектор смотреть передачи Соловьёва и Киселёва. Для того и ставят вышки 5G, такой мощности, чтоб отслеживать и ваши гаджеты, и телефоны инетом питать, и за вами следить, в какой позе вы спите или плящете в каждый момент времени, ведь вакцина это не только чип, а и сформированная антенная решётка, которая находится во всех частях вашего тела, образуя каркас. Теперь вы радионепрозрачны и видны на локаторах фазированных решёток вышек 5G. Такие дела».

«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).