Η αλήθεια για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που μαίνεται .. Διεξοδική λεπτομερής αποτύπωση της πραγματικότητας 💥

Ζούμε τον «Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και δεν το έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει; Ο Γιώργος Ρωμανός Συγγραφέας Αναλυτής, Ιστορικός ερευνητής υποστηρίζει ότι αυτή η άποψη δεν απέχει από την αλήθεια και παραθέτει τα γεγονότα που την πιστοποιούν. Περιγράφει έναν πόλεμο που εξελίσσεται όχι μόνο στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Οι οικονομικές διεργασίες που έχουν ξεκινήσει και ενεργοποιήθηκαν από τον πόλεμο αλλάζουν τα πάντα. Την ίδια ώρα η εμμονή της Δύσης να τροφοδοτεί με οπλικά συστήματα την Ουκρανία προκαλεί εύλογη και έντονη ανησυχία. Μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου αυτή η «προσφορά» της Δύσης; Τέλος ο κ.Ρωμανός παρουσιάζει με χάρτες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και επαναλαμβάνει ότι η μοναδική επιλογή που υπάρχει είναι η αναζήτηση του δρόμου προς την ειρήνη, μέσω «μιας νέας Γιάλτας»

Αναμετάδοση από το Militaire News

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