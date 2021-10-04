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Il pendolo di Foucault 1° pubblicazione 11 Luglio 2016
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Nel diciannovesimo secolo il francese Léon Foucault divenne famoso per aver fatto oscillare il pendolo affermando che il conseguente movimento era la prova della rotazione della terra. Da allora il Pendolo di Foucault si è visto oscillare regolarmente nei musei ed in tutte le sale mostra del mondo col proposito di dimostrare il movimento perpetuo e come prova della teoria del movimento rotatorio della terra nel sistema eliocentrista. In realtà, all'insaputa della maggior parte del pubblico, il pendolo di Foucault è un esperimento fallito, che non prova nulla, ma che dimostra quanto è facile per la pseudo-scienza ingannare le masse credulone.
Questo il link del video originale https://www.youtube.com/watch?v=emwgDIFW9yc per quesiti e risposte.
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