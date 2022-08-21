«Наука голодания» — лучший док. фильм о лечебном голодании в СССР, России, Европе

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Великолепный фильм об использовании метода лечебного голодания в советской, российской и западной медицине.
Фильм исследует голодание в качестве терапии многих заболеваний современного мира и утверждает, что лечебное голодание — это новая терапия в медицине, которая должна занять определенное место в XXI веке.
Ближе к концу фильма рассказывается про то, как голодание помогает при лечении рака химиотерапией. А в некоторых случаях рак излечивается только голоданием, без химиотерапии.
Производство — Франция.