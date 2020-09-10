ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ ΜΕΡΟΣ Α'

Μικρό - σε διάρκεια - βίντεο που παραθέτει στοιχεία και αποσπάσματα συνεντεύξεων σχετικά με τις σχέσεις μασονίας και σατανισμού.



Βίντεο και παρουσιάσεις που ανεβαίνουν στο κανάλι ΔΕΝ διαφημίζουν μήτε μασονία μήτε σατανισμό. Εν αντιθέσει, η ενημέρωση αποσκοπεί ώστε ΚΑΝΕΝΑΣ αδερφός μας να μην πέσει στα δίχτυα του εωσφόρου και των λαοπλάνων υποστηρικτών του πως τάχα αγαπούν τον Τριαδικό Θεό και την πατρίδα.

Αγαπούν τον ματς, τον "μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος", κοινώς τον εωσφόρο.

Φτύστε στα μούτρα όσους προσπαθούν να σας παρασύρουν στα δίχτυα της μασονίας και της πρόσκαιρης απολαβής υλικών αγαθών και φήμης, δόξας.

Το τίμημα είναι ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ για την αιώνια ψυχή σου.

Εμπιστοσύνη ΜΟΝΟ στον Παντοκράτορα Κύριο ημών Ιησού Χριστό.