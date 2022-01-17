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Warum deine Beziehungen scheitern müssen...!
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26 views • January 17, 2022
Jede Deiner Beziehungen ist bis jetzt gescheitert! Doch was ist der Grund dafür? Die Wahrheit liegt in Deinem Inneren. Wenn du kein gesundes Selbstwertgefühl aufbaust, bist Du dazu verdammt die gleichen Muster immer und immer wieder zu wiederholen! Schau dich um…überall auf der Welt kommen Menschen in Beziehungen zusammen, die zunächst scheinbar funktionieren. Aber dann erleben sie von Tag zu Tag mehr Drama, mehr Stress und mehr Streit. In meinem neuen Video werde ich dir einen tiefen Einblick in dieses Thema geben.
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