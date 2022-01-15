© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TRACKED AUSTRALIA - SAY WHAT??????
Follow
0
Share
Report
70 views • January 15, 2022
TRACKED AUSTRALIA - SAY WHAT??????
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
DR REINER FUELLMICH LATEST UPDATES 19 01 2022
https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.