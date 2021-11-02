ADEUS, WHATSAPP!

O WhatsApp coleta inúmeros dados pessoais enquanto o utilizamos. Deseja a todo custo que tais dados sejam compartilhados com as empresas do Facebook.

É aconselhável migrar para o Telegram, que é muito menos invasivo, permite grupos de até 200.000 membros e arquivos de até 2 Gbytes, enquanto o WhatsApp limita os grupos a 256 membros e o tamanho dos arquivos a 16 Mbytes.

Até o fim deste ano (2021), se Deus quiser, não teremos mais dois grupos de homilias no WhatsApp, mas apenas um grupo de homilias no Telegram.

Você pode entrar nele em https://t.me/joinchat/Ik-rJg02KZ4NvPaO