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ADEUS, WHATSAPP!
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135 views • November 02, 2021
O WhatsApp coleta inúmeros dados pessoais enquanto o utilizamos. Deseja a todo custo que tais dados sejam compartilhados com as empresas do Facebook.
É aconselhável migrar para o Telegram, que é muito menos invasivo, permite grupos de até 200.000 membros e arquivos de até 2 Gbytes, enquanto o WhatsApp limita os grupos a 256 membros e o tamanho dos arquivos a 16 Mbytes.
Até o fim deste ano (2021), se Deus quiser, não teremos mais dois grupos de homilias no WhatsApp, mas apenas um grupo de homilias no Telegram.
Você pode entrar nele em https://t.me/joinchat/Ik-rJg02KZ4NvPaO
É aconselhável migrar para o Telegram, que é muito menos invasivo, permite grupos de até 200.000 membros e arquivos de até 2 Gbytes, enquanto o WhatsApp limita os grupos a 256 membros e o tamanho dos arquivos a 16 Mbytes.
Até o fim deste ano (2021), se Deus quiser, não teremos mais dois grupos de homilias no WhatsApp, mas apenas um grupo de homilias no Telegram.
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