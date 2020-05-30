Codex et nutricide - Dr. Rima Laibow - 2005

Codex and nutricide - 2005

conférence aussi pertinente que cynique du docteur Rima E.Laibow (médecin et neurologue)



Le Dr. Rima E. Laibow dénonce le fait que le codex Alimentarius ne sert pas les intérêts des consommateurs mais plutôt ceux des grandes multinationales de l'industrie agroalimentaire, de la pharmacie, de la chimie ou de la biotechnologie.

En effet, le codex alimentarius a permis à au moins huit pesticides interdits d'être à nouveau autorisés ;

- aldrine,

- dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)

- polychlorobiphényle (PCB)

- endrine

- dieldrine

- hexachlorobenzène

- chlordane

Il a également autorisé que le bétail soit traité aux antibiotiques et à l'hormone de croissance Monsanto.



Le Dr. Rima Laibow dénonce les intentions machiavéliques de cette commission commerciale dont le seul but serait, par le biais du contrôle mondial de la nourriture, d’établir de gigantesques profits tout en appauvrissant notre alimentation et notre santé, ce qui mènerait semble-t-il, à une astucieuse et massive réduction de la population mondiale tout en rapportant énormément d’argent…

Les lobbys pharmaceutiques et autres Monsanto muni de leur OGM et pesticides, n’étant bien sur pas impactés car travaillant main dans la main avec la commission du codex.



Chiffres parlant :

– Entre 1950 et 2008, le nombre de cancer a augmenté de 300%

– Entre 1950 et 2008, la majorité de nos aliments (fruits, legumes, etc..) ont perdu près de 50% de leurs nutriments (vitamines, minéraux)

– Entre 1950 et 2008 plus de 500 produits chimiques ont été autorisés dans l’alimentation, l’agriculture, les produits d’entretien etc.







Que faire ?



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