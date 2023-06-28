Αποκαλύφθηκε η αλήθεια στο Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βίντεο που θα παρακολουθήσετε φέτος. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσω της Κόβιντ-19 με σκοπό το κέρδος.

Ο Δρ David MARTIN στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: " Ο SARS δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και η Κόβιντ19 ήταν μια σκόπιμη απελευθέρωση, ένας χημικός και βιολογικός πόλεμος και μια προμελετημένη τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε εναντίον της ανθρωπότητας".

Ο Δρ David Martin (https://www.davidmartin.world/about/), ιδρυτής και πρόεδρος της M-CAM ®, μιας κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, σχεδιαστής ποσοτικών δεικτών, δημιουργός πολλών εταιρειών, εμπειρογνώμονας αναθεώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ερευνητής με δημοσιεύσεις στο δίκαιο, την ιατρική, τη μηχανική, αφού ξόδεψε αυτά τα χρόνια για να φέρει στην επιφάνεια την αλήθεια, παρουσιάζει την έκθεσή του στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής Covid III στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην ομιλία του στις 3 Μαΐου 2023, αποκαλεί την Κόβιντ19 μια πράξη προμελετημένης εγχώριας τρομοκρατίας, έναν χημικό και βιολογικό πόλεμο που διαπράττεται κατά της ανθρωπότητας.

Ο κορονοϊός αναγνωρίστηκε ως παθογόνο με δυνατότητα τροποποίησης και χρήσης για βιολογικό πόλεμο ήδη από το 1965 και μετατράπηκε σε χίμαιρα τη δεκαετία του 1970.

Η πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί μια ευρεία αποδοχή των εμβολίων μέσω της πυροδότησης μιας παγκόσμιας πανδημίας.

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