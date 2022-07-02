ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19 - ΠΟΥ (VigiAccess)

Το VigiAccess ξεκίνησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2015 για να παρέχει πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες στο VigiBase, την παγκόσμια βάση δεδομένων του ΠΟΥ για τις αναφερόμενες πιθανές παρενέργειες των φαρμακευτικών προϊόντων.





Οι παρενέργειες –γνωστές τεχνικά ως ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (ADR) και ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από ανοσοποίηση (AEFI) – αναφέρονται από εθνικά κέντρα φαρμακοεπαγρύπνησης ή εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων που είναι μέλη του Προγράμματος Διεθνούς Παρακολούθησης Φαρμάκων (PIDM) του ΠΟΥ.





Το WHO PIDM δημιουργήθηκε το 1968 για να διασφαλίσει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων





http://www.vigiaccess.org/





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND