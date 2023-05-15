scabelum.com

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Tertulia de jueves, con Francesco Gennai, Rafa Jiménez, Luis de Miguel y Enrique Vargas
Tema: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENILE
A las 21:30 seguiremos con Rafa y nos contará sobre este interesantísimo proyecto que está en marcha.
START PEACE surge como una rana de Baleares Acción.
Como complemento y continuación de la tarea de denuncia, de acciones judiciales, de protesta, se propone facilitar acciones y espacios para la recuperación de la libertad individual y recuperación del poder cedido.
La primera acción se denomina YO DESVOTO. A ella le seguirán más en la misma línea. En ellas cada uno se convierte en protagonista de su propia película vital. (4 de mayo 2023)