scabelum.com

Tertulia de jueves, con Francesco Gennai, Rafa Jiménez, Luis de Miguel y Enrique Vargas



Tema: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENILE



A las 21:30 seguiremos con Rafa y nos contará sobre este interesantísimo proyecto que está en marcha.

START PEACE surge como una rana de Baleares Acción.



Como complemento y continuación de la tarea de denuncia, de acciones judiciales, de protesta, se propone facilitar acciones y espacios para la recuperación de la libertad individual y recuperación del poder cedido.



La primera acción se denomina YO DESVOTO. A ella le seguirán más en la misma línea. En ellas cada uno se convierte en protagonista de su propia película vital. (4 de mayo 2023)

