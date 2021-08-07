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** IT’S TIME TO TAKE ACTION ** THERE IS NO TIME TO BE SILENT OR AFRAID! – Ingraham – 05/Aug/2021
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131 views • August 07, 2021
- The Ingraham Angle, 05/Aug/2021
** U.S. MUST RESIST BIDEN’S UNCONSTITUTIONAL REGIME
** GROWING RESISTANCE TO BIDEN’S ASSAULT ON LIBERTY
** THE LEFT CAN’T QUIT THEIR LOCKDOWN ADDICTION
** Atlantic: THE LIBERALS WHO CAN’T QUIT LOCKDOWN
** LEFT INDOCTRINATING U.S. TO ACCEPT MORE LOCKDOWNS
** BIDEN ADMIN PRIORITIZES POWER OVER YOUR FREEDOMS
** BIDEN ADMIN LAYS GROUNDWORK FOR SCHOOL CLOSURES
** BIDEN ADMIN PREPARING TO FORCE VAX ON KIDS
** USA TODAY: PRESIDENT BIDEN’S EXTENSION OF THE EVICTION MORATORIUM IS UNCONSTITUTIONAL AND HE KNOWS IT
** USA TODAY: ...BIDEN SIGNS ORDER TARGETING HALF OF ALL VEHICLES SOLD IN US TO BE ZERO-EMISSIONS BY 2030
** BIDEN WILL DECIMATE OIL & GAS INDUSTRY
** THE WALL STREET JOURNAL: THE KEY TO ELECTRIC CARS IS BATTERIES. ON CHINESE FIRM DOMINATES THE INDUSTRY.
** BIDEN LOOKIS AWAY AS BORDER CRISIS BOILS OVER
** BIDEN REIGNITING AMERICANS’ OBAMA-ERA ANGER
** SHADOW PRESIDENT OBAMA POLICIES COME TO LIGHT ONCE AGAIN
** THIS KIND OF STUFF IS POISON, THIS WILL TEAR THIS COUNTRY APART IF IT BECOMES PART OF OUR FABRIC OF SOCIETY
** CRT PLANTS SEEDS OF ACTIVISM IN ANGRY PARENTS
** END THE MASK MANDATES NOW!
** SF GATE: SHOCK POLL SHOWS GAVIN NEWSOM LOSING RECALL VOTE BY DOUBLE DIGITS
** AMERICA NEEDS A TEA PARTY 2.0 TO RESTORE LIBERTY
** ABC NEWS: COVID-19 TOOK A TOLL ON LATINO BUSINESSES
** FOX NEWS.COM: “ARMY OF VIRGINIA PARENTS UNITE AGAINST CRITICAL RACE THEORY INSANITY”
** CNN: THE US SAW SIGNIFICANT CRIME RISE ACROSS MAJOR CITIES IN 2020 AND IT’S NOT LETTING UP
** THE HERITAGE FOUNDATION: BIDEN ABANDONS RELIGIOUS FREEDOM AS FIRST AMONG RIGHTS
** AMERICANS WILL RALLY BEHIND FREEDOM & TRUTH
** WHERE IS THE ORGANIZED RESISTANCE TO BIDEN?
** INFRASTRUCTURE BILL SUPPORTERS’ $265 BILLION LIE
** BIDEN’S BARRAGE OF ILLEGALITY
** BIDEN: “I got on the phone and contacted a number of Constitutional scholars I’ve relied on for years beyond my own team...most said, ‘we think you have the authority to do it, but in this court, who knows.’ They concluded that we had a completely different change to keep this going for a month at least, I hope longer.”
** CONSPRACY THEORIST LAURENCE TRIBE ADVISED BIDEN ON ILLEGALLY EXTENDING EVICTION MORATORIUM
** The Washington Post: BIDEN ADMINISTRATION CONSIDER WITHHODING FUNDS AND OTHER MEASURES TO SPUR VACCINATIONS – “The effort could apply to institutions as varied as long-term care facilities, cruise ships and universities potentially impacting millions of Americans.”
** BIDEN FEDERALIZES YOU PERSONAL MEDICAL DECISIONS
** U.S. MUST RESIST BIDEN’S UNCONSTITUTIONAL REGIME
** GROWING RESISTANCE TO BIDEN’S ASSAULT ON LIBERTY
** THE LEFT CAN’T QUIT THEIR LOCKDOWN ADDICTION
** Atlantic: THE LIBERALS WHO CAN’T QUIT LOCKDOWN
** LEFT INDOCTRINATING U.S. TO ACCEPT MORE LOCKDOWNS
** BIDEN ADMIN PRIORITIZES POWER OVER YOUR FREEDOMS
** BIDEN ADMIN LAYS GROUNDWORK FOR SCHOOL CLOSURES
** BIDEN ADMIN PREPARING TO FORCE VAX ON KIDS
** USA TODAY: PRESIDENT BIDEN’S EXTENSION OF THE EVICTION MORATORIUM IS UNCONSTITUTIONAL AND HE KNOWS IT
** USA TODAY: ...BIDEN SIGNS ORDER TARGETING HALF OF ALL VEHICLES SOLD IN US TO BE ZERO-EMISSIONS BY 2030
** BIDEN WILL DECIMATE OIL & GAS INDUSTRY
** THE WALL STREET JOURNAL: THE KEY TO ELECTRIC CARS IS BATTERIES. ON CHINESE FIRM DOMINATES THE INDUSTRY.
** BIDEN LOOKIS AWAY AS BORDER CRISIS BOILS OVER
** BIDEN REIGNITING AMERICANS’ OBAMA-ERA ANGER
** SHADOW PRESIDENT OBAMA POLICIES COME TO LIGHT ONCE AGAIN
** THIS KIND OF STUFF IS POISON, THIS WILL TEAR THIS COUNTRY APART IF IT BECOMES PART OF OUR FABRIC OF SOCIETY
** CRT PLANTS SEEDS OF ACTIVISM IN ANGRY PARENTS
** END THE MASK MANDATES NOW!
** SF GATE: SHOCK POLL SHOWS GAVIN NEWSOM LOSING RECALL VOTE BY DOUBLE DIGITS
** AMERICA NEEDS A TEA PARTY 2.0 TO RESTORE LIBERTY
** ABC NEWS: COVID-19 TOOK A TOLL ON LATINO BUSINESSES
** FOX NEWS.COM: “ARMY OF VIRGINIA PARENTS UNITE AGAINST CRITICAL RACE THEORY INSANITY”
** CNN: THE US SAW SIGNIFICANT CRIME RISE ACROSS MAJOR CITIES IN 2020 AND IT’S NOT LETTING UP
** THE HERITAGE FOUNDATION: BIDEN ABANDONS RELIGIOUS FREEDOM AS FIRST AMONG RIGHTS
** AMERICANS WILL RALLY BEHIND FREEDOM & TRUTH
** WHERE IS THE ORGANIZED RESISTANCE TO BIDEN?
** INFRASTRUCTURE BILL SUPPORTERS’ $265 BILLION LIE
** BIDEN’S BARRAGE OF ILLEGALITY
** BIDEN: “I got on the phone and contacted a number of Constitutional scholars I’ve relied on for years beyond my own team...most said, ‘we think you have the authority to do it, but in this court, who knows.’ They concluded that we had a completely different change to keep this going for a month at least, I hope longer.”
** CONSPRACY THEORIST LAURENCE TRIBE ADVISED BIDEN ON ILLEGALLY EXTENDING EVICTION MORATORIUM
** The Washington Post: BIDEN ADMINISTRATION CONSIDER WITHHODING FUNDS AND OTHER MEASURES TO SPUR VACCINATIONS – “The effort could apply to institutions as varied as long-term care facilities, cruise ships and universities potentially impacting millions of Americans.”
** BIDEN FEDERALIZES YOU PERSONAL MEDICAL DECISIONS
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