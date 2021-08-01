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De première zegt als jij sterft dat u schuld is
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0 view • August 01, 2021
De premier van Australië zei dat als je sterft aan een vaccin, het jouw schuld is, omdat het jouw taak is om geïnformeerde toestemming te krijgen van je huisarts, voordat je je laat vaccineren.
Hij ging ook verder met te zeggen dat vaccin sterfgevallen gewoon een deel zijn van "Pandemie Preventie"
Hij ging ook verder met te zeggen dat vaccin sterfgevallen gewoon een deel zijn van "Pandemie Preventie"
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