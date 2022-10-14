14.10.2022 Как легко попасть в палачи. (Выпуск №255. Часть 1)

brighteon.com https://www.brighteon.com/0a67b549-e4af-48e7-8026-501e7330f51d



ru.Vera77.com http://ru.vera77.com/article/14102022-kak-legko-popast-v-palachi-vypusk-255-chast-1

Vera77.com http://vera77.com/article/14102022-kak-legko-popast-v-palachi-vypusk-255-chast-1

Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/



Для зрителей из Украины - Все наши материалы на сайте http://vera77.com

Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77

Канал на Bastyon https://bastyon.com/vera77

Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g

Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA

Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA

Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw

Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel

Вопросы присылайте на почту [email protected].

02:33 https://www.youtube.com/watch?v=kZH_GJT65Ac Украинцы, братья, соседи, друзья... ну пожалуйста, очень хотим переговоры. ТЫ СМОТРИ КАК ЗАПЕЛИ

11:32 https://www.1tv.ru/news/2022-10-08/439254-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_08_10_2022

Выпуск программы «Время» в 21:00 от 08.10.2022

15:24 https://yandex.ru/video/preview/6358077086568629339 Горит Крымский мост. Видео очевидцев

27:17 https://www.youtube.com/watch?v=TTushcLkLrk Выступление Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

34:11 https://www.youtube.com/watch?v=7EVkrShiisk Ракетная атака РФ: Арестович пообещал крупный ответ

38:34 https://www.youtube.com/watch?v=pzeUyI9azQE Новини України за 11 жовтня / Ранковий випуск у прямому ефірі | Новини.LIVE

39:39 https://www.youtube.com/watch?v=UyGoiYLWlb8&list=PLoVphnrb1vgPLR8HCSGRr5С 3AGQwQISrrO&index=2 Царя скоро снесут! В Москву вошла "элита" Росгвардии. Раскол набирает обороты!

47:04 https://www.1tv.ru/news/2022-10-08/439254-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_08_10_2022

54:55 https://smart-lab.ru/blog/802597.php Миллиард рублей в час. Минфин России раскрыл цену спецоперации с Украиной

57:40 https://www.youtube.com/watch?v=vRff6y7AeG8 Это Путин виноват!

1:00:17 https://www.youtube.com/watch?v=QhadaYPIt7I Патроны дают Политики, Еду Богачи, Детей забирают...

1:05:25 https://www.youtube.com/watch?v=PkNBq-yfR0o Афонский Старец Рафаил (Берестов): Обращение к офицерам и воинам

1:12:23 https://www.youtube.com/watch?v=hoqW5L2jQjs Воины! Нужно встать за Государя, за нераз-дельность Земли Русской. Афонский ие-росхимонах Онуфрiй

1:18:06 https://www.brighteon.com/7a10488e-adfd-4c4b-aec0-a174aa077242 Торгаши и чинуши рулят армией! Офицер Иван Отраковский

1:21:29 https://www.youtube.com/watch?v=g-u_npUV-DE Массовые протесты в Европе. Десятки тысяч митингующих вышли против высоких цен

1:23:18 https://www.youtube.com/watch?v=UrIpZtRmHd4 ДИКИЕ НОВОСТИ ! Фермеры продают поля и коров !Китай закрывает заводы и фабрики ! Религия бесов !

1:26:01 https://www.youtube.com/watch?v=atXDtar0hhg «Сегодня»: 2 октября 2022 года. 10:0 | Новости на НТВ

1:30:27 https://www.youtube.com/watch?v=po0rgVIUlFA Шокирующая правда о секретном проекте / Даниэль Сачков

1:39:12 https://www.youtube.com/watch?v=6Xh-lrjAlTo Разрушенные дома и погибшие люди. В Пакистане кошмарное наводнение уничтожило целые поселения

1:43:38 https://www.youtube.com/watch?v=E3_qDU1Q2W4 Треть Донецка отдадут сразу? И о деградации силовых структур РФ

1:52:06 https://www.youtube.com/watch?v=jq9AxyKon9Y Крах путинского режима начнется с силовиков - он стал их личной проблемой

2:04:06 https://www.youtube.com/watch?v=DXZt05LO3v0 Тутси и Футси на Уроке Химии

2:09:29 https://www.youtube.com/watch?v=50aNCqcTKbg Эксперимент прохожих на ЧелоВечность Украина-Россия. Обними Меня РАди МиРА