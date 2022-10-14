14.10.2022 Как легко попасть в палачи. (Выпуск №255. Часть 1)

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02:33 https://www.youtube.com/watch?v=kZH_GJT65Ac Украинцы, братья, соседи, друзья... ну пожалуйста, очень хотим переговоры. ТЫ СМОТРИ КАК ЗАПЕЛИ
11:32 https://www.1tv.ru/news/2022-10-08/439254-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_08_10_2022
Выпуск программы «Время» в 21:00 от 08.10.2022
15:24 https://yandex.ru/video/preview/6358077086568629339 Горит Крымский мост. Видео очевидцев
27:17 https://www.youtube.com/watch?v=TTushcLkLrk Выступление Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
34:11 https://www.youtube.com/watch?v=7EVkrShiisk Ракетная атака РФ: Арестович пообещал крупный ответ
38:34 https://www.youtube.com/watch?v=pzeUyI9azQE Новини України за 11 жовтня / Ранковий випуск у прямому ефірі | Новини.LIVE
39:39 https://www.youtube.com/watch?v=UyGoiYLWlb8&list=PLoVphnrb1vgPLR8HCSGRr5С 3AGQwQISrrO&index=2 Царя скоро снесут! В Москву вошла "элита" Росгвардии. Раскол набирает обороты!
47:04 https://www.1tv.ru/news/2022-10-08/439254-vypusk_programmy_vremya_v_21_00_ot_08_10_2022
54:55 https://smart-lab.ru/blog/802597.php Миллиард рублей в час. Минфин России раскрыл цену спецоперации с Украиной
57:40 https://www.youtube.com/watch?v=vRff6y7AeG8 Это Путин виноват!
1:00:17 https://www.youtube.com/watch?v=QhadaYPIt7I Патроны дают Политики, Еду Богачи, Детей забирают...
1:05:25 https://www.youtube.com/watch?v=PkNBq-yfR0o Афонский Старец Рафаил (Берестов): Обращение к офицерам и воинам
1:12:23 https://www.youtube.com/watch?v=hoqW5L2jQjs Воины! Нужно встать за Государя, за нераз-дельность Земли Русской. Афонский ие-росхимонах Онуфрiй
1:18:06 https://www.brighteon.com/7a10488e-adfd-4c4b-aec0-a174aa077242 Торгаши и чинуши рулят армией! Офицер Иван Отраковский
1:21:29 https://www.youtube.com/watch?v=g-u_npUV-DE Массовые протесты в Европе. Десятки тысяч митингующих вышли против высоких цен
1:23:18 https://www.youtube.com/watch?v=UrIpZtRmHd4 ДИКИЕ НОВОСТИ ! Фермеры продают поля и коров !Китай закрывает заводы и фабрики ! Религия бесов !
1:26:01 https://www.youtube.com/watch?v=atXDtar0hhg «Сегодня»: 2 октября 2022 года. 10:0 | Новости на НТВ
1:30:27 https://www.youtube.com/watch?v=po0rgVIUlFA Шокирующая правда о секретном проекте / Даниэль Сачков
1:39:12 https://www.youtube.com/watch?v=6Xh-lrjAlTo Разрушенные дома и погибшие люди. В Пакистане кошмарное наводнение уничтожило целые поселения
1:43:38 https://www.youtube.com/watch?v=E3_qDU1Q2W4 Треть Донецка отдадут сразу? И о деградации силовых структур РФ
1:52:06 https://www.youtube.com/watch?v=jq9AxyKon9Y Крах путинского режима начнется с силовиков - он стал их личной проблемой
2:04:06 https://www.youtube.com/watch?v=DXZt05LO3v0 Тутси и Футси на Уроке Химии
2:09:29 https://www.youtube.com/watch?v=50aNCqcTKbg Эксперимент прохожих на ЧелоВечность Украина-Россия. Обними Меня РАди МиРА