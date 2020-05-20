Η μεγάλη ΑΠΑΤΗ!!!

Το παρόν βίντεο «ανέβηκε» αρχικά από τον Βρετανό Ερευνητή David Icke (Ντέϊβιντ Άϊκ) στα Αγγλικά, στις 21-04-2020, με τίτλο “Dr Andrew Kaufman exposing the 'Covid-19' magic trick - the sleight of hand that transformed society” ή στα Ελληνικά «Ο Δρ. Άντριου Κάουφμαν αποκαλύπτει το μαγικό τρικ του 'Covid-19' – το ταχυδακτυλουργικό κόλπο που άλλαξε την κοινωνία»...

Ο Αμερικανός Καθηγητής ιατρικής και Ερευνητής Δρ. Άντριου Κάουφμαν, πάνω από όλα, είναι προφανώς ένας Έντιμος άνθρωπος, και στη συνέχεια ένας Έντιμος και Γενναίος (θα έλεγα!) επιστήμονας, μεταξύ Δυστυχώς τόσο πολλών άλλων συναδέλφων του οι οποίες και οι οποίοι «Σιωπούν»... καθώς και άλλων που... ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΙΩΠΗΣΕΙ... μπροστά από μια Μέγιστη Παγκόσμια ΑΠΑΤΗ η οποία Αλλάζει Ριζικά, Βίαια και Πλήρως την Παγκόσμια ανθρώπινη Κοινωνία όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα...

Ο ιστότοπος site του Δρ. Άντριου Κάουφμαν (στα Αγγλικά) όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα διαπιστευτήρια του, καθώς επίσης και τις βίντεο-ομιλίες που έχει δημοσιεύσει και δημοσιεύει μαζί με χρήσιμες ιατρικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας του, είναι ο ακόλουθος: www.andrewkaufmanmd.com



Το βίντεο ανέβασε και υποτίτλισε πολύ ωραία και με ακρίβεια ο φίλος Morpheus Platon στο αντίστοιχο κανάλι του.