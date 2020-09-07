Laros gilt: "WE GAAN ALLEMAAL DOOD!'

Complotgekkie Laros in alle staten: 'We gaan dood!'

Nou het is aan hoor, nu gaat de stront echt de ventilator raken, want we gaan allemaal dood! Morsdood!

Even geen stompzinnig gelul over platte aarde, vreemde druppeltjes en om geld bedelen, complotidioot Laros weet het zeker: we gaan dood!



Nog nooit was een filmpje zo belangrijk stelt hij want:

'Ipsos MORI = ZIJ GAAN DOOD .



dit is voor degenen die de prik gaan halen.

Dit is voor de iedereen die nog geloofd in de corona leugen en overheid.....

Dit is omdat dinsdag 5G AANGAAT en dus de 2de golf komt ...

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Natuurlijk doen we dat mafkees Bastiaan, je mag ons weer bedanken hoor!

Enfin, paniek alom, want nogmaals, we gaan dood.



Wij trekken hier nog maar eens een Schultenbrau open want die Youri met zijn vrinden is nog steeds niet op visite geweest.

Lekker volk hoor, iets beloven en niet doen, beetje jammer.