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Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLE
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0 view • May 05, 2021
Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLE
Claudio Amaro Siviero è un esperto libraio di Milano con una crescente e meritata popolarità per il suo impegno nel risvegliare menti e coscienze.
E' attivo e sensibile soprattutto contro i danni a bambini e ragazzi, incolpevoli vittime di questo sistema criminale che li perseguita nella loro naturale crescita fisica e interiore.
**************
Radio JIBO è un format dialogando con esseri Umani che si sono distinti in questo primo anno di EMERGENZA democratica, sociale, politica e spirituale.
**************
(C) 2021 LUCA JIBO (Positive!) Productions
For any inquiries please contact:
[email protected]
Skype ID: lukajibo
Claudio Amaro Siviero è un esperto libraio di Milano con una crescente e meritata popolarità per il suo impegno nel risvegliare menti e coscienze.
E' attivo e sensibile soprattutto contro i danni a bambini e ragazzi, incolpevoli vittime di questo sistema criminale che li perseguita nella loro naturale crescita fisica e interiore.
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