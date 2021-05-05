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Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLE
Luca Jibo
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0 view • May 05, 2021
Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLE

Claudio Amaro Siviero è un esperto libraio di Milano con una crescente e meritata popolarità per il suo impegno nel risvegliare menti e coscienze.

E' attivo e sensibile soprattutto contro i danni a bambini e ragazzi, incolpevoli vittime di questo sistema criminale che li perseguita nella loro naturale crescita fisica e interiore.

**************

Radio JIBO è un format dialogando con esseri Umani che si sono distinti in questo primo anno di EMERGENZA democratica, sociale, politica e spirituale.

**************

(C) 2021 LUCA JIBO (Positive!) Productions

For any inquiries please contact:
[email protected]
Skype ID: lukajibo
Keywords
hoaxingannocovidluca jibo
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