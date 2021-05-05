Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLE

Radio JIBO con Claudio Amaro Siviero: SENZA PAROLEClaudio Amaro Siviero è un esperto libraio di Milano con una crescente e meritata popolarità per il suo impegno nel risvegliare menti e coscienze.E' attivo e sensibile soprattutto contro i danni a bambini e ragazzi, incolpevoli vittime di questo sistema criminale che li perseguita nella loro naturale crescita fisica e interiore.**************Radio JIBO è un format dialogando con esseri Umani che si sono distinti in questo primo anno di EMERGENZA democratica, sociale, politica e spirituale.**************(C) 2021 LUCA JIBO (Positive!) ProductionsFor any inquiries please contact:Skype ID: lukajibo