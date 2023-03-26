TRUTHER BILL COOPER MURDERED!

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BILL COOPER WAS AN AMAZING HUMAN BEING. HE WAS DEEP INTO MILITARY AND GOVERNMENT KNOWLEDGE HAVING BEEN FROM THAT ASPECT OF MILITARY INTELLIGENCE. ALLEX JONES (INFWARS) HAD A FEW RUNINS WITH BILL WHICH ENDED IN A COMMUNICATION ROAD BLOCK. RIGHT BEFORE 9/11 A GOVERNMENT CONTRACT WAS PLACED ON COOPER TO SHUT HIM UP. SADLY, BILL WAS GUNNED DOWN BY SHERIF'S OFFICERS A FEW WEEKS BEFORE 9/11. BEHOLD A PALE HORSE WAS PUBLISHED LONG BEFORE 9/11. I URGE EVERYONE TO READ THIS EYE OPENING BOOK. IT HAS SOME VERY SHOCKING INFORMATION IN IT. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE--BILLS VIDEO WEBSITE IS AT THE END OF THIS VIDEO.