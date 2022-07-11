Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Νο2 (ΛΟΥΚ ΜΟΝΤΑΝΙΕ) | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ RAI2 [2012]

Το νερό έχει μνήμη; Μήπως το στοιχείο που είναι η προέλευση της ζωής έχει επίσης δική του ζωή;



Στο τελευταίο επεισόδιο της 21ης σειράς, η ομάδα του Voyager ερευνά πώς λειτουργεί το DNA μας και πώς τα γονίδιά μας μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες ακριβώς μέσω του νερού. Στο Παρίσι, ο Ρομπέρτο Τζιάκομπο συναντά αποκλειστικά τον νομπελίστα για την ιατρική Λουκ Μοντανιέ, έναν σπουδαίο επιστήμονα που διεξάγει μια μοναδική έρευνα, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει πολλές από τις αρχές της σύγχρονης χημείας και βιολογίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3nO8VGh

-----------------------

Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND