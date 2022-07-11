Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Νο2 (ΛΟΥΚ ΜΟΝΤΑΝΙΕ) | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ RAI2 [2012]

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Το νερό έχει μνήμη; Μήπως το στοιχείο που είναι η προέλευση της ζωής έχει επίσης δική του ζωή;
Στο τελευταίο επεισόδιο της 21ης σειράς, η ομάδα του Voyager ερευνά πώς λειτουργεί το DNA μας και πώς τα γονίδιά μας μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες ακριβώς μέσω του νερού. Στο Παρίσι, ο Ρομπέρτο Τζιάκομπο συναντά αποκλειστικά τον νομπελίστα για την ιατρική Λουκ Μοντανιέ, έναν σπουδαίο επιστήμονα που διεξάγει μια μοναδική έρευνα, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει πολλές από τις αρχές της σύγχρονης χημείας και βιολογίας.
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