Devrions-nous nous passer de la médecine pour être en parfaite santé ? Jean-Jacques Crèvecœur

29 novembre 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/221129-Webinaire:b

Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

@Jean-Jacques-Crevecoeur





Description originale :





Actuellement, la promotion sur la COLLECTION ÉCLAIRANTE POUR UNE SANTÉ INTÉGRALE AVEC 70% de réduction est encore en cours jusqu'au 4 décembre 2022.

Pour prendre connaissance du contenu et des modalités d'inscription, rendez-vous sur mon offre en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/coll-asi-fin2022-ps





et obtenez près de 30 heures de formation pour trois mensualités de 45 EUR ou de 53 CAD.





Dans ce webinaire présenté le 29 novembre 2022, je reviens aux bases de l'équilibre dynamique en matière de santé, à la nécessité de connaître les lois qui sous-tendent cet équilibre et comment vous pouvez coopérer avec celles-ci en permanence. Ensuite, je démontre en quoi la médecine moderne (dite allopathique) s'est de plus en plus fourvoyée dans une démarche dont les conséquences sont de plus en plus désastreuses pour la santé des populations. Contrairement à la croyance largement répandue par les médias mainstream et par la propagande des facultés de médecine, plus les pays investissent en santé publique, plus les populations sont en mauvaise santé et dépendants des médicaments. J'explique ce phénomène en pointant du doigt quelques postulats erronés de la médecine dite scientifique (qui n'a rien de scientifique, d'ailleurs, comme je le montrerai aussi). Dans une dernière partie, j'esquisse de nombreuses stratégies pour reprendre la souveraineté et le contrôle de nos équilibres sur les trois plans de notre existence (car ils sont indissociablement liés) : physiologique, psychique et spirituel…

Autrement dit, la question centrale de ce webinaire est : « COMMENT SE LIBÉRER DES GRIFFES DE LA MAFIA MÉDICO-PHARMACEUTIQUE »





La COLLECTION ÉCLAIRANTE POUR UNE SANTÉ INTÉGRALE contient une multitude de choses qui visent un seul et unique objectif : te permettre de plus en plus autonome dans la gestion de ta santé, en élargissant ton regard et tes conceptions à propos de la santé et des processus de guérison sur les différents plans de l’existence !





En VOICI LE CONTENU :





— Reconnaître les lois qui gouvernent les principes vitaux susceptibles de vous maintenir dans le meilleur équilibre possible, grâce au COURS D'INTRODUCTION « Nouveaux regards sur la Santé » (9 h 30 de formation - valeur : 194,00 € - 224.00 $)

— Changer radicalement votre compréhension du fonctionnement du système immunitaire et du rôle des microbes, grâce à TROIS ENTREVUES INÉDITES avec le docteur Éric Ancelet, auteur du best-seller « Pour en finir avec Pasteur » (3 h 25 d'entrevue - valeur : 90,00 € - 105.00 $)

— Questionner la pertinence du principe vaccinal et de la cancérologie, au travers de DEUX DOCUMENTS VIDÉO - conférence et documentaire (2 h 50 de vidéo - valeur : 46,00 € - 57.00 $)

— Réfléchir sur le sens profond des maladies au travers de TROIS CONFÉRENCES AUDIO de trois heures chacune (valeur : 9 h 40 de conférence - 60,00 € - 72.00 $)

— Disposer d'une LARGE BIBLIOGRAPHIE avec les meilleures références sur les questions de santé physique, psychique et spirituelle (valeur : 60,00 € - 72.00 $)

— En bonus : le sous-titrage intégral des 6 vidéos du cours d'introduction qui est disponible depuis le mois d'août 2021 (valeur inestimable pour les malentendants - gratuit pour tous !)

— En bonus : 9 vidéos de conseils pédagogiques pour rentabiliser votre investissement en formation (3 h 30 de formation d'une valeur de 99,00 € ou 116.00 $ ! - gratuit pour vous !)