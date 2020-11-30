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3-D PRINTED GUNS ### FREEDOM TO DEFEND AGAINST TYRANTS WITH FORCE -ELIMINATE LOCKDOWNS, MASK NAZI s, INTERFERENCE WITH BUSINESSES, ILLEGAL CHECKPOINTS; AND PROTECT FAMILY AGAINST VACCINES NAZI s-
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301 views • November 30, 2020
WITH BORIS ENTERTAINING THE IDEA OF CITIZENS NEEDING A VACCINE LIBRARY CARD TO GO OUTSIDE TO PLAY OR WORK; WITH NEW ZEALAND ENTERTAINING RESTRICTING FREEDOMS; WITH THE U.S. LISTENING TO FAUCI; MORE AND MORE IT IS NECESSARY TO FIGHT TYRANTS WITH GUNS.
AMERICA DROPPED IN .45 CALIBER LIBERATOR PISTOLS TO COMBAT NAZI s AND NOW INSTEAD OF TRUMP MAKING GUNS; TRUMP IS MAKING VENTILATORS AND VACCINES TO TRY TO KILL AMERICANS.
PATRIOTS ARE GOING TO FIGHT BACK
GENERAL PERNA IS NOW A PRIORITY CIVIL WAR REVOLUTION TARGET FOR ARREST FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
TYRANTS IN ENGLAND, UK, CANADA, NEW ZEALAND, AUSTRALIA ARE GOING TO BE MEETING FREEDOM FIGHTERS VERY VERY SOON. MANDATORY VACCINES WILL RESULT IN THESE GOVERNMENTS BEING KILLED FROM TOP TO BOTTOM; ABOLISHED; AND PATRIOTS WILL ELECT A NEW GOVERNMENT KEEPING IN THE FOREFRONT THAT TYRANTS WILL BE KILLED AND ELIMINATED.
THE BEST TOOL FOR KILLING TYRANTS IS A GUN. WHILE TYRANTS ARE TRYING TO MASS MURDER PEOPLE WITH VACCINES
3-D GUNS WILL ALLOW THE PEOPLE TO FIGHT BACK.
AIM SMALL MISS SMALL PATRIOTS
AMERICA DROPPED IN .45 CALIBER LIBERATOR PISTOLS TO COMBAT NAZI s AND NOW INSTEAD OF TRUMP MAKING GUNS; TRUMP IS MAKING VENTILATORS AND VACCINES TO TRY TO KILL AMERICANS.
PATRIOTS ARE GOING TO FIGHT BACK
GENERAL PERNA IS NOW A PRIORITY CIVIL WAR REVOLUTION TARGET FOR ARREST FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
TYRANTS IN ENGLAND, UK, CANADA, NEW ZEALAND, AUSTRALIA ARE GOING TO BE MEETING FREEDOM FIGHTERS VERY VERY SOON. MANDATORY VACCINES WILL RESULT IN THESE GOVERNMENTS BEING KILLED FROM TOP TO BOTTOM; ABOLISHED; AND PATRIOTS WILL ELECT A NEW GOVERNMENT KEEPING IN THE FOREFRONT THAT TYRANTS WILL BE KILLED AND ELIMINATED.
THE BEST TOOL FOR KILLING TYRANTS IS A GUN. WHILE TYRANTS ARE TRYING TO MASS MURDER PEOPLE WITH VACCINES
3-D GUNS WILL ALLOW THE PEOPLE TO FIGHT BACK.
AIM SMALL MISS SMALL PATRIOTS
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