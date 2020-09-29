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COVID19 - Pr. Jean-François Toussaint : " Seulement 1 mort, hier, à Marseille !!! "
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6 views • September 29, 2020
25 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=YzukcqEGynw
Le Sentier de la Croix Glorieuse : https://www.youtube.com/channel/UCetx00X_0x8-oLfMBYJN7Dw
Nota : La raison de tout cette fausse pandemie ou plandemie, est indiquée à la fin de la vidéo par le "docyteur du système" : le vaccin obligatoire !
Extrait tiré de l'émission "Punchline" diffusée sur CNews (24 septembre 2020).
Le Sentier de la Croix Glorieuse : https://www.youtube.com/channel/UCetx00X_0x8-oLfMBYJN7Dw
Nota : La raison de tout cette fausse pandemie ou plandemie, est indiquée à la fin de la vidéo par le "docyteur du système" : le vaccin obligatoire !
Extrait tiré de l'émission "Punchline" diffusée sur CNews (24 septembre 2020).
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