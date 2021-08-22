Usa protest komaan

Beste allemaal,Zoals we allen reeds anderhalf jaar ervaren zijn er zeer vreemde dingen bezig in onze wereld ... Dat dit niet enkel met een virus te maken heeft is ondertussen velen duidelijk...Deze documentaire laat het zeer goed zien aan de hand van allerlei openbare fragmenten, neem ALSJEBLIEFT de tijd het te bekijken en stuur het door naar zoveel mogelijk mensen, enkel indien wij als massa hiertegen opstaan kunnen we dit counteren en voor onszelf en onze kinderen en hun kinderen een mooie wereld maken, allemaal samen.Heel veel kracht voor elk van jullie !