España, robar y robar y vuelta a empezar

España 2023. De los más de 36.000 millones de euros que ha recibido de los Fondos Europeos solo se sabe el destino del 1%.

Si no eres un corrupto más vete de España a más tardar. España no tiene remedio. Corrupta hasta la médula.

Este es un extracto de un video de Raúl de Murcia, conocido como el Murciano Encabronao, de su canal de Youtube "Raúl de Murcia".