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06.09.2021. В Италии учёные придумали способ выращивания лапши на хлебных деревьях (Выпуск № 216 часть II (1)).
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7732 views • September 06, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:21 Письмо слушателя. Статья в газете Джйли Мэйл.
01:25 Кофе из ребенка. В продукции Nestle содержатся клетки абортированных младенцев. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=QUrYSfpOYKc.
06:17 ФИЛЬМ О ГРАФЕНЕ. https://drive.google.com/file/d/1Djr2fXkaMyE7EyA2lj0FQVffDTo1L-FT/view.
11:58 Китай начал поставлять в Россию ПЛАСТИКОВУЮ ЕДУ - яйца мясо хлеб. ЖУТЬ. Чем нас кормят на самом деле. https://www.youtube.com/watch?v=UasorR8EeHY.
20:15 Черная слизь в Храм 3 часть. https://www.brighteon.com/f735d3c2-ee54-4449-958b-b8f508a63ae1.
32:55 Черная слизь в Храм 2 часть. https://www.brighteon.com/c0814757-165c-4629-ada1-cc8c6c29b3bf.
43:07 «Биоцифровая конвергенция». https://protomarius.livejournal.com/92377.html.
44:58 С ПЛАНЕТОЙ происходит СТРАШНОЕ. В чём причина? https://www.youtube.com/watch?v=MP7VoqqGAT8.
48:50 Каждая прививка будет привязана к кю ар коду а тот к мобильному приложению. https://disk.yandex.ua/mail?hash=X6M92qoye4gPyiSDb3JIs4ik97ZAoEUZuOED2zuLsQNr6BOjTT%2BgeK1axwxPQH6eq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D.
01:04:22 Письмо слушателя. Вирус.
Сегодня мы поговорим о том, что люди верят во все, что им говорят, увидим какие продукты на самом деле мы употребляем в пищу. Обсудим понятие «черная слизь», а именно графен. Также увидим, какие климатические изменения происходят с нашей планетой. Поговорим о том, кто и зачем навязывает с помощью СМИ нетрадиционную сексуальную ориентацию, смену пола, и зачем на самом деле нужна прививка.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:21 Письмо слушателя. Статья в газете Джйли Мэйл.
01:25 Кофе из ребенка. В продукции Nestle содержатся клетки абортированных младенцев. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=QUrYSfpOYKc.
06:17 ФИЛЬМ О ГРАФЕНЕ. https://drive.google.com/file/d/1Djr2fXkaMyE7EyA2lj0FQVffDTo1L-FT/view.
11:58 Китай начал поставлять в Россию ПЛАСТИКОВУЮ ЕДУ - яйца мясо хлеб. ЖУТЬ. Чем нас кормят на самом деле. https://www.youtube.com/watch?v=UasorR8EeHY.
20:15 Черная слизь в Храм 3 часть. https://www.brighteon.com/f735d3c2-ee54-4449-958b-b8f508a63ae1.
32:55 Черная слизь в Храм 2 часть. https://www.brighteon.com/c0814757-165c-4629-ada1-cc8c6c29b3bf.
43:07 «Биоцифровая конвергенция». https://protomarius.livejournal.com/92377.html.
44:58 С ПЛАНЕТОЙ происходит СТРАШНОЕ. В чём причина? https://www.youtube.com/watch?v=MP7VoqqGAT8.
48:50 Каждая прививка будет привязана к кю ар коду а тот к мобильному приложению. https://disk.yandex.ua/mail?hash=X6M92qoye4gPyiSDb3JIs4ik97ZAoEUZuOED2zuLsQNr6BOjTT%2BgeK1axwxPQH6eq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D.
01:04:22 Письмо слушателя. Вирус.
Сегодня мы поговорим о том, что люди верят во все, что им говорят, увидим какие продукты на самом деле мы употребляем в пищу. Обсудим понятие «черная слизь», а именно графен. Также увидим, какие климатические изменения происходят с нашей планетой. Поговорим о том, кто и зачем навязывает с помощью СМИ нетрадиционную сексуальную ориентацию, смену пола, и зачем на самом деле нужна прививка.
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