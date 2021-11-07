Ο πρόεδρος της Bayer Pharmaceuticals παραδέχεται ότι τα εμβόλια mRNA είναι Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία και ότι το κοινό δεν θα είχε συμφωνήσει να τις πάρει αν δεν υπήρχε η πανδημία!

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35 views • November 07, 2021



World Health Summit,

24/10/2021:



Επομένως, ως εταιρεία (Bayer) κάνουμε και εμείς αυτό το άλμα στην Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία που για μένα είναι ένα από αυτά παραδείγματα όπου πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά.

Ελπίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Υπάρχουν κάποια,..Εν τέλει τα εμβόλια mRNA είναι ένα παράδειγμα αυτής της Kυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.



Μ'αρέσει πάντα να λέω οτι αν είχαμε κάνει δημοσκόπηση πριν από δύο χρόνια στην κοινωνία με το ερώτημα: «Θα ήσασταν πρόθυμοι να λάβετε μια γονιδιακή ή μια κυτταρική θεραπεία με ένεση στο σώμα σας;»

Πιθανώς, θα είχαμε ποσοστό άρνησης 95% .



Νομίζω ότι αυτή η πανδημία έχει επίσης ανοίξει τα μάτια πολλών ανθρώπων στην καινοτομία με τρόπο που ίσως δεν ήταν δυνατός πριν..



Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε εδώ:



;v=OJFKBritLlc&feature=youtu.be Stefan Oelrich,World Health Summit,24/10/2021:Επομένως, ως εταιρεία (Bayer) κάνουμε και εμείς αυτό το άλμα στην Κυτταρική και Γονιδιακή Θεραπεία που για μένα είναι ένα από αυτά παραδείγματα όπου πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά.Ελπίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά.Υπάρχουν κάποια,..Εν τέλει τα εμβόλια mRNA είναι ένα παράδειγμα αυτής της Kυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.Μ'αρέσει πάντα να λέω οτι αν είχαμε κάνει δημοσκόπηση πριν από δύο χρόνια στην κοινωνία με το ερώτημα: «Θα ήσασταν πρόθυμοι να λάβετε μια γονιδιακή ή μια κυτταρική θεραπεία με ένεση στο σώμα σας;»Πιθανώς, θα είχαμε ποσοστό άρνησης 95% .Νομίζω ότι αυτή η πανδημία έχει επίσης ανοίξει τα μάτια πολλών ανθρώπων στην καινοτομία με τρόπο που ίσως δεν ήταν δυνατός πριν..Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?list=PLsrCyC4w5AZ8F0xsD3_rzLcfxHbOBRX4W& ;v=OJFKBritLlc&feature=youtu.be Keywords mrnaoaskhths

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