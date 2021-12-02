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Los Bancos Centrales lanzan Monedas Digitales [Ice Age Farmer]
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20 views • December 02, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emitido el 1 de diciembre del 2021 en la página de Ice Age Farmer:
https://www.iceagefarmer.com/2021/12/01/central-banks-launch-digital-currencies-perfect-technocratic-control/
Los tecnócratas orquestan el reseteo global de las finanzas al unísono. Su modelo neofeudalista nos transforma en meros esclavos sujetos al crédito y la potestad de su ingeniería social mientras buscan introducir a la masa en su nuevo ruedo comercial con la ilusión de la zanahoria. Christian Westbrook, una de las voces más interesantes de la resistencia, revela algunos puntos de un Mundo Feliz al que todo ser mínimamente informado y con la fe puesta en la libertad rechazará de cuajo. Este sistema pide con urgencia que nos pongamos de pie en pos de un orden descentralizado, voluntario y humano.
Emitido el 1 de diciembre del 2021 en la página de Ice Age Farmer:
https://www.iceagefarmer.com/2021/12/01/central-banks-launch-digital-currencies-perfect-technocratic-control/
Los tecnócratas orquestan el reseteo global de las finanzas al unísono. Su modelo neofeudalista nos transforma en meros esclavos sujetos al crédito y la potestad de su ingeniería social mientras buscan introducir a la masa en su nuevo ruedo comercial con la ilusión de la zanahoria. Christian Westbrook, una de las voces más interesantes de la resistencia, revela algunos puntos de un Mundo Feliz al que todo ser mínimamente informado y con la fe puesta en la libertad rechazará de cuajo. Este sistema pide con urgencia que nos pongamos de pie en pos de un orden descentralizado, voluntario y humano.
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