Portugal President Questioned about Covid19 Plandemic!Presidente de Portugal interrogado pelos Advogados pela Verdade?

"Sabemos que o Presidente Marcelo está sobre o controle dos Iluminatti"."We know you President Marcelo are under control of Iluminatti"Youtube Link:"Senhor" Marcelo pedófilo Iluminatti, a "China" foi financiada pelo Obama e pelo Bill Gates que fazem parte todos dos Iluminatti e não representam de alguma maneira os interesses do povo americano. A China estava ou ainda está sobre o controle do Cabal-Iluminatti como a maior parte dos países no mundo. O seu argumento Marcelo corrupto sem vergonha só tapa os olhos a quem não está minimamente informado. O cabal-Iluminatti estavam em controle de quase todos os políticos e media no mundo incluindo controlando a China e a os Estados Unidos ou seja o Bill Gates e o Obama não representam os americanos todos nem o Marcelo representa neste momento qualquer português livre." Não admito outras opiniões diferentes da minha"? Mas quem é voce,Hitler?As pessoas não tem o direito de discordar de voce?Quem voce pensa que é seu ditadorzinho? Nos tribunais tem amigos seus juizes e advogados que pertencentes á mesma ordem de iluminatti pedófilos dai nos ultimos anos terem soltado pedófilos com provas comprovadas para serem presos.