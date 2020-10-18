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Portugal President Questioned about Covid19 Plandemic!Presidente de Portugal interrogado pelos Advogados pela Verdade?
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89 views • October 18, 2020
"Sabemos que o Presidente Marcelo está sobre o controle dos Iluminatti".
"We know you President Marcelo are under control of Iluminatti"
Youtube Link:
https://www.youtube.com/watch?v=aU4rjAhuL6M
"Senhor" Marcelo pedófilo Iluminatti, a "China" foi financiada pelo Obama e pelo Bill Gates que fazem parte todos dos Iluminatti e não representam de alguma maneira os interesses do povo americano. A China estava ou ainda está sobre o controle do Cabal-Iluminatti como a maior parte dos países no mundo. O seu argumento Marcelo corrupto sem vergonha só tapa os olhos a quem não está minimamente informado. O cabal-Iluminatti estavam em controle de quase todos os políticos e media no mundo incluindo controlando a China e a os Estados Unidos ou seja o Bill Gates e o Obama não representam os americanos todos nem o Marcelo representa neste momento qualquer português livre." Não admito outras opiniões diferentes da minha"? Mas quem é voce,Hitler?As pessoas não tem o direito de discordar de voce?Quem voce pensa que é seu ditadorzinho? Nos tribunais tem amigos seus juizes e advogados que pertencentes á mesma ordem de iluminatti pedófilos dai nos ultimos anos terem soltado pedófilos com provas comprovadas para serem presos.
"We know you President Marcelo are under control of Iluminatti"
Youtube Link:
https://www.youtube.com/watch?v=aU4rjAhuL6M
"Senhor" Marcelo pedófilo Iluminatti, a "China" foi financiada pelo Obama e pelo Bill Gates que fazem parte todos dos Iluminatti e não representam de alguma maneira os interesses do povo americano. A China estava ou ainda está sobre o controle do Cabal-Iluminatti como a maior parte dos países no mundo. O seu argumento Marcelo corrupto sem vergonha só tapa os olhos a quem não está minimamente informado. O cabal-Iluminatti estavam em controle de quase todos os políticos e media no mundo incluindo controlando a China e a os Estados Unidos ou seja o Bill Gates e o Obama não representam os americanos todos nem o Marcelo representa neste momento qualquer português livre." Não admito outras opiniões diferentes da minha"? Mas quem é voce,Hitler?As pessoas não tem o direito de discordar de voce?Quem voce pensa que é seu ditadorzinho? Nos tribunais tem amigos seus juizes e advogados que pertencentes á mesma ordem de iluminatti pedófilos dai nos ultimos anos terem soltado pedófilos com provas comprovadas para serem presos.
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