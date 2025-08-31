BAYROU crache sur les BOOMERS. Est-ce qu’il a raison ? (Je vais encore fâcher du monde)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 12 minutes 😁 : Bayrou se lâche : c’est la faute aux boomers et autres news...
La vidéo royaliste dont je parle : https://www.youtube.com/watch?v=qmeVLEbFx3c
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2025/08/bayrou-crache-sur-les-boomers-est-ce.html
Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw
Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :
ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
#humour #actualités #news #analyses #Sociologie #france #prospective #immigration #ladybug #économie #insecurité #politique #révolution #10septembre #bayrou #boomers