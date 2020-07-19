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Desde la ciudad de Concepción, Paraguay para el MUNDO - Entrevista en la Radio-TV local
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4 views • July 19, 2020
Minuto 5:00 Llegada a la Radio Concepción AM 1380 TV Concepción Canal 40
Minuto 11:00 Hablando con el Locutor antes de salir al aire
Minuto 16:00 Saliendo al aire
Minuto 21:00 Mencionando al Dr. Jorge Amado Peralta y el Dr. José Chilavert Silvera
Minuto 29:00 Hablando fuera del Aire
Minuto 30:00 Mencionando a Karin Becker (Maskebellas)
Minuto 33:00 Volviendo al aire
Minuto 34:00 Corrección, FARMACIA SAN ROQUE quise decir... ;-D
Minuto 35:00 Saludos a René Roig, a Liz, a David... ;-D
Minuto 36:00 Mencionando a Gabriel Silva
Minuto 40:00 Mencionando a la OMS
Minuto 41:00 Mencionando a Bielorrusia
Minuto 42:00 Mencionando a los empleados, a los policias
Minuto 46:00 Corrección 2015 no 95... ;-D
Minuto 49:00 Mencionando a los militares
Minuto 53:00 Mencionando a Jim Humble
Minuto 59:00 Mencionando a Nila Ovelar
Minuto 61:00 Corrección 10% de 7.000.000 es 700.000, el 0,01% es 70.000... ;-D
Minuto 65:00 Fin de la entrevista al aire
Hablando fuera del aire...
Keywords
jim humblemmsparaguaycdsandreas kalckerentrevistamascarillas
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