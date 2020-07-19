Desde la ciudad de Concepción, Paraguay para el MUNDO - Entrevista en la Radio-TV local

Minuto 5:00 Llegada a la Radio Concepción AM 1380 TV Concepción Canal 40

Minuto 11:00 Hablando con el Locutor antes de salir al aire

Minuto 16:00 Saliendo al aire

Minuto 21:00 Mencionando al Dr. Jorge Amado Peralta y el Dr. José Chilavert Silvera

Minuto 29:00 Hablando fuera del Aire

Minuto 30:00 Mencionando a Karin Becker (Maskebellas)

Minuto 33:00 Volviendo al aire

Minuto 34:00 Corrección, FARMACIA SAN ROQUE quise decir... ;-D

Minuto 35:00 Saludos a René Roig, a Liz, a David... ;-D

Minuto 36:00 Mencionando a Gabriel Silva

Minuto 40:00 Mencionando a la OMS

Minuto 41:00 Mencionando a Bielorrusia

Minuto 42:00 Mencionando a los empleados, a los policias

Minuto 46:00 Corrección 2015 no 95... ;-D

Minuto 49:00 Mencionando a los militares

Minuto 53:00 Mencionando a Jim Humble

Minuto 59:00 Mencionando a Nila Ovelar

Minuto 61:00 Corrección 10% de 7.000.000 es 700.000, el 0,01% es 70.000... ;-D

Minuto 65:00 Fin de la entrevista al aire

Hablando fuera del aire...