Ηγούμενος Γέρων Εφραίμ της Αριζόνα για την αδιάλειπτη προσευχή της Ευχής του Ιησού

Άγιος Ηγούμενος Εφραίμ της Αριζόνας: Οι Άγιοι Πατέρες φωτίστηκαν και μας άφησαν αυτές τις προσευχούλες. Τρία και δύο γράμματα, "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς" και "Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς".Δεν είναι να διαβάσουμε εγκυκλοπαίδειες, ούτε πολλά βιβλία. Μ’ αυτές τις δύο προσευχούλες,σωζόμαστε όλοι οι Χριστιανοί.Οι μοναχοί που δεν έχουν τις μέριμνες των κοσμικών, προσεύχονται πολύ και φθάνουν ψηλά. Τους βοηθάει πολύ και η Παναγία μας. Είναι σαν να μιλούν στο αυτί του Χριστού μας, γιατί είναι αφοσιωμένοι στην προσευχή και αυτό είναι το κύριο έργο τους και όποιος έχει το δώρο της προσευχής στη καρδιά του, όταν πεθάνει δεν τον αγγίζουν τα τελώνια. Πηγαίνει μετά τον θάνατό του κατευθείαν στο Χριστό μας. Δεν έχει εμπόδια, γιατί το όνομα του Χριστού έχει δύναμη. Είναι πυρ ο Θεός…Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις όσο λες αδιάλειπτα την Ευχή-Καρδιακή προσευχή, αλλά ο διάβολος το καταλαβαίνει και καίγεται.Άγιος Εφραίμ ο ΚατουνακιώτηςΕποικοδομητικές ομιλίες του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα: