© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ηγούμενος Γέρων Εφραίμ της Αριζόνα για την αδιάλειπτη προσευχή της Ευχής του Ιησού
Follow
0
Share
Report
43 views • February 18, 2022
Άγιος Ηγούμενος Εφραίμ της Αριζόνας: Οι Άγιοι Πατέρες φωτίστηκαν και μας άφησαν αυτές τις προσευχούλες. Τρία και δύο γράμματα, "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς" και "Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς".
Δεν είναι να διαβάσουμε εγκυκλοπαίδειες, ούτε πολλά βιβλία. Μ’ αυτές τις δύο προσευχούλες,σωζόμαστε όλοι οι Χριστιανοί.
Οι μοναχοί που δεν έχουν τις μέριμνες των κοσμικών, προσεύχονται πολύ και φθάνουν ψηλά. Τους βοηθάει πολύ και η Παναγία μας. Είναι σαν να μιλούν στο αυτί του Χριστού μας, γιατί είναι αφοσιωμένοι στην προσευχή και αυτό είναι το κύριο έργο τους και όποιος έχει το δώρο της προσευχής στη καρδιά του, όταν πεθάνει δεν τον αγγίζουν τα τελώνια. Πηγαίνει μετά τον θάνατό του κατευθείαν στο Χριστό μας. Δεν έχει εμπόδια, γιατί το όνομα του Χριστού έχει δύναμη. Είναι πυρ ο Θεός…
https://www.ekklisiaonline.gr/eipan/geron-efrem-tis-arizonas-i-agii-pateres-fotistikan-ke-mas-afisan-aftes-tis-prosefchoules/
Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις όσο λες αδιάλειπτα την Ευχή-Καρδιακή προσευχή, αλλά ο διάβολος το καταλαβαίνει και καίγεται.
Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
Εποικοδομητικές ομιλίες του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα:
https://open.spotify.com/show/1sznCOUc3VChQ12SvkiMmF
https://www.bitchute.com/video/4PtSWj6CsjuZ/
Δεν είναι να διαβάσουμε εγκυκλοπαίδειες, ούτε πολλά βιβλία. Μ’ αυτές τις δύο προσευχούλες,σωζόμαστε όλοι οι Χριστιανοί.
Οι μοναχοί που δεν έχουν τις μέριμνες των κοσμικών, προσεύχονται πολύ και φθάνουν ψηλά. Τους βοηθάει πολύ και η Παναγία μας. Είναι σαν να μιλούν στο αυτί του Χριστού μας, γιατί είναι αφοσιωμένοι στην προσευχή και αυτό είναι το κύριο έργο τους και όποιος έχει το δώρο της προσευχής στη καρδιά του, όταν πεθάνει δεν τον αγγίζουν τα τελώνια. Πηγαίνει μετά τον θάνατό του κατευθείαν στο Χριστό μας. Δεν έχει εμπόδια, γιατί το όνομα του Χριστού έχει δύναμη. Είναι πυρ ο Θεός…
https://www.ekklisiaonline.gr/eipan/geron-efrem-tis-arizonas-i-agii-pateres-fotistikan-ke-mas-afisan-aftes-tis-prosefchoules/
Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις όσο λες αδιάλειπτα την Ευχή-Καρδιακή προσευχή, αλλά ο διάβολος το καταλαβαίνει και καίγεται.
Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
Εποικοδομητικές ομιλίες του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα:
https://open.spotify.com/show/1sznCOUc3VChQ12SvkiMmF
https://www.bitchute.com/video/4PtSWj6CsjuZ/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.