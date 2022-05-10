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ΛΟΑΤΚΙ. Πρώην διεμφυλικός αποκαλύπτει
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77 views • May 10, 2022
Εδώ και χρόνια υφιστάμεθα μία κατακλυσμική προπαγάνδα για να πειστούμε ότι είναι πρέπον, ανθρωπιστικό, πολιτισμένο κλπ, κλπ, κλπ το να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα την αλλαγή φύλου και μάλιστα με εγχείρηση. Και για τους μεγάλους ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ.
Αλλά, για τα ανήλικα παιδιά τα οποία δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί σε σωματικό, ψυχολογικό, και διανοητικό έστω και υποτυπωδώς η αλλαγή φύλου και μάλιστα ΧΩΡΙΣ την συγκατάθεση των γονιών είναι απλά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ.
Εάν κάποιος το θέλει μπορώ να του το στείλω.
Μπορείτε επίσης να μπείτε στην σελίδα https://www.sexchangeregret.com για όσο ακόμα θα υπάρχει και αυτή. Είναι ενδιαφέρουσα.
Αλλά, για τα ανήλικα παιδιά τα οποία δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί σε σωματικό, ψυχολογικό, και διανοητικό έστω και υποτυπωδώς η αλλαγή φύλου και μάλιστα ΧΩΡΙΣ την συγκατάθεση των γονιών είναι απλά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ.
Εάν κάποιος το θέλει μπορώ να του το στείλω.
Μπορείτε επίσης να μπείτε στην σελίδα https://www.sexchangeregret.com για όσο ακόμα θα υπάρχει και αυτή. Είναι ενδιαφέρουσα.
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