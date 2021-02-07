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Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 1
VictoriaRA
VictoriaRA
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56 views • February 07, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 1. https://youtu.be/o799oUsnAws
Читает Автор.

Книга «Чудо Познания»: https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Список вопросов (кратко).
00:00​ Вступление.
0:13​ Почему стало мало звёзд на Небе?
0:48​ На чём основывается действенность молитвы за других?
2:54​ Когда человек уходит из этой жизни, который не знал или не осознавал Приход Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, после выхода из тела, он сразу это осознаёт?
4:19​ Вопрос об Антарктиде.
5:37​ Можно ли построить Идиллию и Гармонию так, чтобы не было ничего негативного?
6:08​ Вопрос о ПростРАнствах во Вселенной, где ещё нет Света.
6:29​ Вопрос о мерности Земли.
7:25​ Вопрос об алмазном куполе над Землёй.
8:59​ Возможна эволюция без познания зла и негатива?
11:01​ В чём состоит великое Знание, заложенное в сострадании другим?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/02/07/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-1-video/

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