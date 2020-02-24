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Furtul de identitate și Crima organizată din instituțiile statului român
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4 views • February 24, 2020
Conferința: Taxele Și Impozitele Acoperă Fraudele „Oficiale” a avut loc în 23.02.2020
Asumându-ne cu responsabilitate subiectul conferinței, noi, Raul Nicolae Coltor – analist de risc extern și George Popescu – informatician și jurnalist independent, vă invităm să participați la o conferință tip dezbatere în care vom explica și demonstra existența „furtului de identitate” la nivel instituțional, precum și modalitățile legale de stopare a crimei organizate din interiorul instituțiilor de stat.
Vom arăta că datoria externă de peste 120 miliarde euro a României este creată prin fraude bancare și nu numai, ea fiind suportată de către cetățeni în mod injust și contrar legilor statului român prin înșelăciune și alte metode ce țin de crima organizată.
Deasemenea se vor pune la dispoziția participanților informații și dovezi că autoritățile statului au fost sesizate în repetate rânduri de 9 ani încoace asupra acestor fapte, dar nu s-a luat nici o măsură legală, fapt pentru care s-a ajuns la expunerea publică și forțarea unei soluții legale.
Invitat: Tiberiu Galambos – președinte Asociația Civică Dreptate. De asemeni vom încerca să avem alături și câțiva invitați surpriză.
Programul conferinței este împărțit în trei etape:
1. 16:30-17:30 Prezentarea faptelor
2. 17:30-18:30 Întrebări și răspunsuri
3. 18:30-19:30 Expunerea modalităților legale pentru combaterea acestei situații
Deoarece numărul de locuri este limitat vă rugăm să vă înscrieți prin email la adresa [email protected] și să cereți confirmarea telefonic la numărul 0733.270.086
Pagina eveniment Facebook https://www.facebook.com/events/2316593785299040
Detalii despre această situație, cu implicații ce țin de siguranța națională, găsiți în link-urile de mai jos.
Pe scurt situația este următoarea:
1. Din 2011 până-n prezent toate instituțiile abilitate ale statului român au primit în mod oficial date electronice sensibile (date personale a peste 100 de milioane de cetățeni din diverse state și datele furate de anumite persoane din arhivele DGIA , SRI , precum și datele furate cu ajutorul „virusului Octombrie Roșu“ în intervalul 2011-2013) și metode de lucru care trebuiau analizate și folosite în mod legal pentru protejarea siguranței naționale.
2. Deși pe parcursul a 9 ani s-au făcut depuneri de date, sesizări și plângeri penale în mod repetat, până în prezent nu există nici o acțiune legală care să confirme că datele sunt folosite în scopul pentru care au fost predate și anume siguranța națională. Din demersurile făcute și cu ajutorul unor mijloace de verificare profesioniste a reieșit că „angajații statului nu au făcut nimic pentru România cu ce au primit, ba mai mult au folosit în scop personal datele primite.” – afirmă Raul Nicolae Coltor, analist de risc extern.
3. La nivel instituțional și al mass-mediei „oficiale” s-a instalat un cod al tăcerii „omerta”, care indică că se verifică ceea ce numim în mod „protector” bănuială confirmată de tăcere.
„Au fost acuzați în mod public că dețin și folosesc ilegal peste 100 de milioane de identități din întreaga lume (inclusiv românești).”
„Am cerut și am sperat să fim chemați la audieri și iată că liniștea „organelor” ne confirmă că au ceva de ascuns la nivel de instituții, iar bănuiala de constituire a unui grup de crimă organizată în aparatul de stat devine tot mai plauzibilă.” – conform lui Raul Nicolae Coltor, analist de risc extern și lui George Popescu – informatician, jurnalist independent, după 17 zile de la filmarea din sediul MAI. Video aici https://www.youtube.com/watch?v=mM0UsEELsbw
1. http://dreptate.org.ro/2020/01/13/gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-romania-eliberata-de-ocupatia-straina-scapa-cine-poate-audio/
2. http://dreptate.org.ro/2020/01/15/unde-nu-e-lege-e-tocmeala-gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-ii-a-sah-la-presedinte/
3. http://dreptate.org.ro/2020/01/23/sah-la-presedinte-gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-iii-a-grupul-etnic-german-lacomia-si-santajul/
4. http://dreptate.org.ro/2020/01/27/video-identitati-furate-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-iv-a-cetatenii-romani-platesc-fraudele-crimei-organizate-de-stat/
5. http://dreptate.org.ro/2020/02/03/cu-mine-stati-de-vorba-raul-coltor-actualizare-video-identitati-furate-umbrele-au-intrat-in-joc/
6. http://dreptate.org.ro/2020/02/07/video-tacerea-va-acuza-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-v-a-cetatenii-romani-platesc-fraudele-crimei-organizate-de-stat/
7. http://dreptate.org.ro/2020/02/08/video-romanii-in-razboi-cu-mafia-politica-si-din-institutiile-de-stat-guvernul-da-bani-la-banci-si-tu-ii-platesti-umbrele-impotriva-holocaustului-poporului-roman/
8. http://dreptate.org.ro/2020/02/11/dezastrul-sistemului-global-in-domeniul-sigurantei-pe-internet-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-viii-a/
9. https://www.youtube.com/watch?v=mM0UsEELsbw
10. https://www.youtube.com/watch?v=au6gmAAkYtc
Asumându-ne cu responsabilitate subiectul conferinței, noi, Raul Nicolae Coltor – analist de risc extern și George Popescu – informatician și jurnalist independent, vă invităm să participați la o conferință tip dezbatere în care vom explica și demonstra existența „furtului de identitate” la nivel instituțional, precum și modalitățile legale de stopare a crimei organizate din interiorul instituțiilor de stat.
Vom arăta că datoria externă de peste 120 miliarde euro a României este creată prin fraude bancare și nu numai, ea fiind suportată de către cetățeni în mod injust și contrar legilor statului român prin înșelăciune și alte metode ce țin de crima organizată.
Deasemenea se vor pune la dispoziția participanților informații și dovezi că autoritățile statului au fost sesizate în repetate rânduri de 9 ani încoace asupra acestor fapte, dar nu s-a luat nici o măsură legală, fapt pentru care s-a ajuns la expunerea publică și forțarea unei soluții legale.
Invitat: Tiberiu Galambos – președinte Asociația Civică Dreptate. De asemeni vom încerca să avem alături și câțiva invitați surpriză.
Programul conferinței este împărțit în trei etape:
1. 16:30-17:30 Prezentarea faptelor
2. 17:30-18:30 Întrebări și răspunsuri
3. 18:30-19:30 Expunerea modalităților legale pentru combaterea acestei situații
Deoarece numărul de locuri este limitat vă rugăm să vă înscrieți prin email la adresa [email protected] și să cereți confirmarea telefonic la numărul 0733.270.086
Pagina eveniment Facebook https://www.facebook.com/events/2316593785299040
Detalii despre această situație, cu implicații ce țin de siguranța națională, găsiți în link-urile de mai jos.
Pe scurt situația este următoarea:
1. Din 2011 până-n prezent toate instituțiile abilitate ale statului român au primit în mod oficial date electronice sensibile (date personale a peste 100 de milioane de cetățeni din diverse state și datele furate de anumite persoane din arhivele DGIA , SRI , precum și datele furate cu ajutorul „virusului Octombrie Roșu“ în intervalul 2011-2013) și metode de lucru care trebuiau analizate și folosite în mod legal pentru protejarea siguranței naționale.
2. Deși pe parcursul a 9 ani s-au făcut depuneri de date, sesizări și plângeri penale în mod repetat, până în prezent nu există nici o acțiune legală care să confirme că datele sunt folosite în scopul pentru care au fost predate și anume siguranța națională. Din demersurile făcute și cu ajutorul unor mijloace de verificare profesioniste a reieșit că „angajații statului nu au făcut nimic pentru România cu ce au primit, ba mai mult au folosit în scop personal datele primite.” – afirmă Raul Nicolae Coltor, analist de risc extern.
3. La nivel instituțional și al mass-mediei „oficiale” s-a instalat un cod al tăcerii „omerta”, care indică că se verifică ceea ce numim în mod „protector” bănuială confirmată de tăcere.
„Au fost acuzați în mod public că dețin și folosesc ilegal peste 100 de milioane de identități din întreaga lume (inclusiv românești).”
„Am cerut și am sperat să fim chemați la audieri și iată că liniștea „organelor” ne confirmă că au ceva de ascuns la nivel de instituții, iar bănuiala de constituire a unui grup de crimă organizată în aparatul de stat devine tot mai plauzibilă.” – conform lui Raul Nicolae Coltor, analist de risc extern și lui George Popescu – informatician, jurnalist independent, după 17 zile de la filmarea din sediul MAI. Video aici https://www.youtube.com/watch?v=mM0UsEELsbw
1. http://dreptate.org.ro/2020/01/13/gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-romania-eliberata-de-ocupatia-straina-scapa-cine-poate-audio/
2. http://dreptate.org.ro/2020/01/15/unde-nu-e-lege-e-tocmeala-gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-ii-a-sah-la-presedinte/
3. http://dreptate.org.ro/2020/01/23/sah-la-presedinte-gata-cu-joaca-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-iii-a-grupul-etnic-german-lacomia-si-santajul/
4. http://dreptate.org.ro/2020/01/27/video-identitati-furate-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-iv-a-cetatenii-romani-platesc-fraudele-crimei-organizate-de-stat/
5. http://dreptate.org.ro/2020/02/03/cu-mine-stati-de-vorba-raul-coltor-actualizare-video-identitati-furate-umbrele-au-intrat-in-joc/
6. http://dreptate.org.ro/2020/02/07/video-tacerea-va-acuza-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-v-a-cetatenii-romani-platesc-fraudele-crimei-organizate-de-stat/
7. http://dreptate.org.ro/2020/02/08/video-romanii-in-razboi-cu-mafia-politica-si-din-institutiile-de-stat-guvernul-da-bani-la-banci-si-tu-ii-platesti-umbrele-impotriva-holocaustului-poporului-roman/
8. http://dreptate.org.ro/2020/02/11/dezastrul-sistemului-global-in-domeniul-sigurantei-pe-internet-umbrele-au-intrat-in-joc-partea-a-viii-a/
9. https://www.youtube.com/watch?v=mM0UsEELsbw
10. https://www.youtube.com/watch?v=au6gmAAkYtc
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