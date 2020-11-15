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Les clefs de la santé et de l'immunité naturelle - Florian Gomet
luciole
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4 views • November 15, 2020
Titre original : MARCHER SANS MANGER (avec Florian Gomet, aventurier) - LE SHOW NOMADE #17

3 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=RFxGJ0lIzhg
Ma vie en van : https://www.youtube.com/watch?v=RFxGJ0lIzhg

Rencontre avec Florian Gomet, qui a parcouru le Yukon sans manger, traversé l'Europe pied nu, et dont le prochain projet est encore plus audacieux pour démontrer la résilience du corps humain, cf. https://floriangomet.com/
Daniel Lieberman
L'histoire du corps humain
Evolution, dysévolution et nouvelles maladies
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/l-histoire-du-corps-humain-9782709636544/

Procurez vous le livre “Correspondances d’un nomade confiné" sur http://correspondances.mavieenvan.com
Abonnez-vous à la chaîne ► https://www.youtube.com/channel/UCcudyBG5imuDDMZD2PG--BQ?sub_confirmation=1

Instagram ► http://www.instagram.com/mavieenvan

Page Facebook ► https://www.facebook.com/mavieenvan

Le livre sur la vie en van : http://mavieenvan.com

Les autocollants et t-shirts de "Ma vie en van" sont disponibles ici ! ► https://www.redbubble.com/fr/people/flo3206/shop/sticker

L'album CD de Ma vie en van ► http://album.mavieenvan.com

Site web ► http://mavieenvan.com

--

Pour les curieux qui veulent en savoir plus, « Ma vie en van » est un projet commencé fin 2015 et qui aujourd’hui continue à m’amener à travers le monde et permet d'explorer qui je suis vraiment. « Ma vie en van » a une grande place dans ma vie et je filme beaucoup de mes aventures : vous pouvez me suivre dans mon voyage à travers l’Amérique du Nord, randonner, flotter sur lacs et rivières, observer la vie sauvage, et m'accompagner de ferme en ferme partout sur le continent pour en apprendre plus sur l'agriculture durable et comment faire pousser sa nourriture et plus généralement vivre en cohésion avec la terre, les animaux, et l'environnement, un projet de vie qui serait à mes yeux la suite logique de ma vie nomade.

Au cours des dernières années, j'ai écrit un livre sur la vie en van et ma redéfinition du travail, composé et enregistré un album à travers les États-Unis, adopté un banjo, appris à devenir berger et faire du fromage et wwoofé à travers le continent nord-américain de ferme en ferme, rencontré des figures inspirantes de la nouvelle vague de fermiers à travers une Amérique peu connue du grand public que je veux vous partager.

#Vanlife #mavieenvan - francophone - minimalisme - vivre dans un van - mon van au canada - voyager aux États Unis - ma vie en van - florent conti
Keywords
perceptionresistanceintuitionexperimentationmedecinesanteautonomieimmunite naturellecorps humain
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